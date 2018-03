Urgent/Guinée : les syndicats rejettent la proposition du Gouvernement… (La grève continue)

CONAKRY- C’est une journée déterminante pour les responsables syndicaux à l’origine de la grève qui paralyse depuis plus d’un mois le secteur de l’éducation. Il est 10h30 à Conakry et plusieurs délégués syndicaux et des enseignants ont déjà pris d’assaut le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée.

Les propositions du Gouvernement viennent d’être rejetées par les syndicats qui ont eu ce samedi 10 mars 2018 une séance de concertation avec leur base.