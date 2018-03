Humanitaire : les travailleuses de Vivo Energy Guinée portent assistance aux enfants d’un orphelinat…

CONAKRY- Les travailleuses de la société Vivo Energy Guinée ont fait un important don aux enfants de l’orphelinat « Le Bon Samaritain » situé au quartier Wanindara, dans la commune de Ratoma.

En marge de la célébration de la journée internationale des femmes, ces travailleuses ont tenu à donner du sourire aux enfants de cet orphelinat. Le don est composé de plusieurs sacs de riz, du sucre, ainsi que des vêtements.

Très émue par ce geste des femmes qui travaillent au compte de Vivo Energy Guinée, le coordinateur de l’orphelinat Le Bon Samaritain, Léno Tamba Antoine, a exprimé toute sa gratitude à l’endroit des donatrices qui ont été accueillies par des chants des enfants.

« Nous sommes inondés par une immense satisfaction. Nous remercions ces braves dames qui sont passées pour apporter ce précieux don aux enfants vulnérables. Ces femmes ont l’humanisme en soi. Nous remercions l’ensemble des travailleurs de Vivo Energy Guinée. Sans la femme il n’y a pas de vie. Si ces femmes ont pensé à apporter des cadeaux aux enfants abandonnés ou en situation difficiles, nous ne pouvons qu’exprimer notre joie de recevoir ce don de leurs mains », a souligné M. Leno Tamba Antoine, coordinateur de cet orphelinat.

De son côté, Mme Kadidjatou Bah, a au nom de ses collègues de Vivo Energy, expliqué le sens de leur geste envers les enfants de cet orphelinat.

« C’est tout à fait normal de faire un petit geste pour apporter du réconfort à ces enfants orphelins. C’est symbolique, et on espère que le but sera atteint. Pour cet orphelinat on a admiré le travail que la direction fait, et c’est notre façon à nous de les encourager dans leur quotidien pour ces enfants qui n’ont aujourd’hui plus de soutien, parce qu’ils n’ont plus de parents », a indiqué Madame kadiatou Bah, la Directrice des Ressources humaines à Vivo Energy Guinée.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

