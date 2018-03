Côte d'Ivoire: le parti présidentiel veut l'union pour la présidentielle de 2020

Le RDR, le parti présidentiel en Côte d'Ivoire, a annoncé jeudi que le projet de "parti unifié" pour diriger le pays "sera bientôt une réalité", alors que son grand allié au sein de la coalition au pouvoir, le PDCI, en a exclu l'idée avant les prochaines élections de 2020.

"La dynamique est en marche sereinement. Nous avons la certitude que nous aurons le parti unifié (...) qui sera une réalité très bientôt", a affirmé à l'AFP Mamadou Touré, secrétaire général délégué et porte-parole du Rassemblement des Républicains (RDR), le parti du président Alassane Ouattara.

Mardi, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) de l'ancien président Henri Konan Bédié a affirmé qu'il présenterait un candidat à la présidentielle de 2020, estimant que le projet de parti unifié n'était pas d'actualité.

Le PDCI qui prévoit un grand rassemblement samedi à Yamoussoukro (centre) va dire à ses militants que "pour l'heure, le parti unifié n'est pas à l'ordre jour. Nous attendons après 2020 pour qu'on puisse en parler", a expliqué Amédée Dibahi Dodo, responsable du réseau des cadres PDCI "Notre héritage" qui organise cette rencontre.

"Cette affirmation est en totale contradiction avec la dynamique actuelle (...) Depuis trois jours au siège du RDR se réunissent les partis membres de la coalition avec pour ordre du jour le parti unifié", a réagi M. Touré, reconnaissant toutefois, des divergences au sein des différents partis.

"Il peut avoir des voix discordantes, des opinions divergentes. Mais elles sont minoritaires. Nous sommes partis d'une alliance politique en 2005 pour arriver à la création d'un groupement de partis politiques reconnu par le ministère de l'intérieur en 2015. La prochaine étape pour nous c'est le parti unifié. Plus rien ne devrait empêcher la mise en place du parti unifié", a-t-il assuré.

Le PDCI est allié au RDR depuis l'élection à la présidence d'Alassane Ouattara en 2011. Selon la Constitution, M. Ouattara, qui effectue son deuxième et dernier quinquennat, ne pourra pas se représenter à la présidentielle de 2020 et la course à sa succession est déjà ouverte.

Cette alliance, qui devait aboutir rapidement à un "parti unifié" en vue de la présidentielle de 2020, avait permis en 2015 la candidature unique d'Alassane Ouattara et sa première élection en 2011.

Toutefois, cette volonté de fusion des deux partis voulue par M. Ouattara n'a pas abouti ces deux dernières années en raison de réticences au sein de son propre parti comme du PDCI, de nombreux courants estimant qu'il fallait un candidat par parti à la présidentielle.

