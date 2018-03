Communiqué de presse du Gala de 100 entreprises les plus dynamiques de la Guinée

Le Cabinet International Eco Finance Entreprises dont le siège social se trouve à Dakar organise la soirée de « GALA des 100 entreprises les plus dynamiques de la Guinée ». Cet événement s’inscrit en droite ligne du Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest.

Le Gala des 100 Entreprises les plus Dynamiques de l’Afrique de l’Ouest est devenu une vitrine par excellence et un baromètre économique de référence en Afrique contribuant ainsi à la promotion des entreprises et à la destination de nos Etats. Cet événement est réalisé à partir d’une sélection des entreprises avec des critères objectifs portant sur le capital d’expertise, l’impact de l’activité sur l’économie, la capacité d’innovation et de pénétration du marché.

Ainsi, s’est tenu le 22 novembre 2014, le 16 mai 2016 et le 16 septembre 2017, les ♦Editions 2014, 2016 et 2017 du Sénégal au KING FAHD PALACE, le 14 juin 2014 au RADISSON BLU BAMAKO, l’Edition du Mali , le 16 mai 2015, au LAICO OUAGA 2000 HOTEL l’Edition du Burkina Faso (présidée par son Excellence Monsieur Michel KAFANDO , Président du Faso), le 17 octobre 2015, au BENIN MARINA HOTEL, l’Edition du Bénin (présidée par son Excellence Lionel ZINSOU Premier Ministre du Bénin), et le 16 avril 2016, à l’HOTEL EDA OBA de Lomé, l’Edition 2016 du « Gala des 100 entreprises les plus dynamiques du Togo ».

Le GALA DES 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES a reçu les plus hautes autorités nationales, sous régionales et internationales. L’édition du Burkina en 2015 a été présidée par Son Excellence Michel KAFANDO, Président de la République du Burkina Faso. Son Excellence Lionel ZINSOU Premier Ministre du Bénin a présidé l’édition du Bénin. Plusieurs ministres des pays de l’Afrique de l’Ouest, les Coordonnateurs Résidents du Système des Nations Unies ont participé aux différents GALA des 100 ENTREPRISES LES PLUS DYNAMIQUES et ont tous prononcé des discours pour magnifier l'importance et la portée économique de cet Evénement.

L’Edition 2018 du « Gala des 100 entreprises les plus dynamiques de la Guinée » est prévue le vendredi 16 mars 2018 au SHERATON GRAND CONAKRY à partir de 20 h et sera retransmise en direct sur la RTG, WEST AFRICA TV, ESPACE RADIO GUINEE, 2STVau Sénégal et 8 autres chaines de la sous-région. Cet événement, apporte une contribution significative aux efforts déployés par le Gouvernement de la Guinée pour la promotion de l’investissement et offrira sans conteste une vitrine internationale aux entreprises guinéennes.

Plusieurs entreprises guinéennes telles que le GROUPE GUICOPRES sont nominées pour cette prestigieuse cérémonie de distinction des entreprises.