Abidjan : Dr Moussa Konaté à la 20ème session de l’assemblée générale de l’ACAME…

ABIDJAN- La 20ème session de l’assemblée générale de l’Association des Centrales d’Achats de Médicaments Essentiels s’est déroulée dans la capitale ivoirienne du 7 au 9 mars 2018. La Guinée est représentée à cette importante rencontre par le Directeur Général de la Pharmacie Centrale.

Dr Moussa Konaté, en sa qualité de Président sortant de l’ACAME, a tout d’abord remercié les autorités ivoiriennes pour l’hospitalité qui leur a été offerte.

« A l’issue de notre dernière Assemblée Générale de l’ACAME qui s’est tenue à Conakry en mars 2017, le choix de la Côte d’Ivoire pour accueillir la 20ème édition en 2018, a fait l’objet d’un consensus de l’ensemble des membres de l’ACAME. En effet, Madame la Ministre, ce choix a été guidé par le souhait de tous, de marquer le soutien de notre association au Gouvernement ivoirien qui a mené les reformes nécessaires pour doter la nouvelle Pharmacie de la Santé Publique de Côte d’Ivoire d’un cadre juridique et organisationnel, qui lui permet aujourd’hui d’accomplir sa mission de santé publique, dans les meilleures conditions », a indiqué Dr Moussa Konaté.

Pendant 3 jours, les professionnels de la santé venus des quatre coins du monde ont parlé du « Financement des centrales d’achats pour la réussite des politiques de couverture sanitaire universelle ».

Pour le Directeur Général de la Pharmacie Centrale de Guinée, ce thème corrobore avec l’un des objectifs pour le développement durable qui stipule que : « Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable ».

Le Président sortant de l’ACAME a eu un bilan plutôt élogieux. C’est l’avis général qui se dégage de la part des différents participants à cette rencontre d’Abidjan. Lors de la 70ème assemblée générale de l’Organisation Mondiale de la Santé tenue à Genève en mai 2017, le plan stratégique 2017-2021 de l’ACAME a été présenté à un panel de Ministres de la Santé et aux principaux partenaires techniques et financiers des centrales d’achats, en vue d’obtenir un appui institutionnel et une mobilisation des fonds.

A l’occasion donc de cette 20ème session de l’assemblée générale de l’ACAME, Dr Moussa Konaté a annoncé une bonne nouvelle à ses pairs.

« Dans le cadre de notre stratégie de renforcement du plaidoyer au profit de nos centrales d’achats membres, j’ai le plaisir de vous annoncer qu’en janvier 2018, le bureau exécutif de l’OMS a formellement reconnu l’ACAME, en tant qu’Acteur non-étatique de son cadre officiel de collaboration pour la période 2018-2020. (…), L’ACAME pourra désormais siéger au sein de l’Assemblée Mondiale de la Santé, et elle sera systématiquement sollicitée pour participer aux travaux techniques relatifs à son domaine de compétence », a annoncé le Président sortant de l’ACAME.

L’autre résultat obtenu par Dr Moussa Konaté et son équipe, c’est bien sûr l’accord de siège. Le 24 novembre dernier, le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré a marqué son soutien pour l’obtention par l’ACAME, d’un accord de siège.

« Le Président du Faso m’a ainsi personnellement rassuré quant à son soutien dans notre démarche de reconnaissance institutionnelle. A ce jour, le dossier est en très bonne voie de finalisation », a indiqué Dr Konaté.

Avant de clôture son discours, le Président sortant de l’ACAME n’a pas manqué de remercier les autorités ivoiriennes au plus niveau, mais également le Président Alpha Condé qui selon lui, a balisé le chemin pendant sa Présidence à la tête de l’Union Africaine en leur facilitant de nombreuses rencontres.

A noter qu’au terme de son discours, Dr Moussa Konaté a été ovationné par ses pairs à cause de son bilan à la tête de l’ACAME.

