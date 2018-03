Conakry : le journaliste Hamza Bah agressé par un gendarme…

CONAKRY- Notre confrère de la radio Nostalgie, Amadou Hamza Bah, a été victime d’agression ce mercredi 7 mars 2018 aux environs de 22h par un gendarme.

Hamza Bah soutient avoir été agressé par le Commandant Chérif, le patron de la gendarmerie du port autonome de Conakry.

« Je rentrais chez moi lorsque je me suis fait agresser par le Commandant Chérif. Il était dans un état d’ébriété, il était garé au beau milieu de la chaussée. Le simple fait d’avoir cherché à me frayer un chemin, c’est ce qui m’a valu des coups et des injures », a expliqué Amadou Hamza Bah qui s’est entretenu avec un journaliste de notre rédaction.

Notre confrère qui s’en est sorti avec des habits déchirés et quelques blessures légères, compte porter plainte contre son agresseur, le Commandant Chérif.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com