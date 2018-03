Elections locales : le "désespoir" dans le camp de Cellou…

CONAKRY- C’est la désillusion totale au sein de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée. La Commission électorale nationale indépendante a réitéré ce mardi 6 mars 2018 sa décision de ne pas modifier les résultats des élections locales du 4 février dernier.

L’annonce a été faite par le Président de la CENI à l’occasion d’une rencontre avec des émissaires de l’UFDG. Maître Salif Kébé a promis de faire un rapport qui sera certainement remis au Président Alpha Condé. Mais pour ce qui est des résultats déjà proclamés, pas question de les modifier.

Au lendemain des élections locales, un deal avait été passé entre l’opposition qui avait déjà entamé sa série de manifestations, et le pouvoir d’Alpha Condé. Cellou Dalein Diallo et ses pairs espéraient un recomptage des voix et la prise en compte de leurs réclamations au niveau de certaines circonscriptions. C’est donc un espoir perdu pour l’opposition.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com