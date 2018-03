L’Ecole primaire numérique de Sabendè (Fria), gagnante du concours Wikichallenge de la Fondation Orange #ProgrammeCitoyen

Le Concours, lancé au mois d’Octobre dernier, a connu la participation de deux écoles numérique en Guinée : l’Ecole Primaire de Timbi Madina (Pita) et l’Ecole Primaire de Sabendè (Fria). C’est finalement l’école Primaire de Sabendè qui sera désignée victorieuse par les membres du jury, pour remporter une bourse de 2000€ devant servir à équiper l’école.

Pour rappel, le Wikichallenge a été organisé par la Fondation Orange à destination des écoles numériques de la Guinée, du Mali, le Madagascar et la Tunisie. Il propose aux enseignants et élèves de 9 à 11 ans de travailler en mode collaboratif afin de rédiger des articles encyclopédiques, publiés sur www.vikidia.org.

Lors de l’évaluation des textes de cette édition, les membres du jury ont été séduits pendant les délibérations, par le texte proposé par l’Ecole primaire de Sabendè, retraçant l’histoire de l’usine de Fria, ainsi que la grève qui a occasionné sa fermeture pendant plusieurs années.

Les articles gagnants par pays sont :

· L’Usine de Fria pour la Guinée

· Antsoheribory pour Madagascar

· Les fêtes en Tunisie pour la Tunisie

· Le Fort de Médine pour le Mali

Deux articles « coup de cœur » ont été également retenus par le jury, ils remporteront chacun 1000€. Il s’agit :

· Les jeux populaires sahariens pour la Tunisie

· Le gouvernement des enfants et le mariage pour le Mali

Une nouvelle accueillie avec joie par la Directrice de l’EP Sabendè, Mme Diallo Adama Hawa qui déclarera : « c’est une véritable fierté pour moi que notre école remporte ce concours. Les enfants et les enseignants qui les ont encadrés sont encore plus heureux. Nous avons connu tellement de difficultés à Fria avec la grève, et grâce à la Fondation Orange Guinée nous sommes non seulement une école numérique, mais nous avons pu faire connaître notre histoire au monde entier. Nous vous remercions encore, et allons de ce pas faire part de notre distinction aux autorités de l’éducation de la préfecture… »

La remise du chèque se déroulera au sein de l’établissement de Sabendè dans le courant du mois de Mars 2018

Il faut rappeler que l’un des axes prioritaires du #ProgrammeCitoyen d’Orange est l’éducation. A ce jour, 30 écoles numériques ont été inaugurées en Guinée par la Fondation Orange, offrant aux élèves et enseignants concernés, un accès infini à la connaissance.