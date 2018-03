Mines : le Ministre Abdoulaye Magassouba en conférence dans une Université à Conakry…

CONAKRY- c’est sous le thème « le rôle des mines dans le développement socio-économique de la Guinée » que le ministre des mines a animé une conférence ce samedi 3 Mars à l’université Roi Mohamed VI de Conakry. Abdoulaye Magassouba a expliqué que l’objectif de cette conférence est de permettre aux étudiants de mieux comprendre les réalités du secteur minier. Selon le Ministre Magassouba, au terme de la conférence ces étudiants devraient également comprendre la vision de l’Etat dans le secteur des mines, les politiques publiques en cours, les réalisations, et surtout les contraintes du développement du secteur minier. Le Chef du Département des Mines soulignera également les dynamiques enclenchées depuis 2011.

Pour Abdoulaye Magassouba c’est nécessaire que les étudiants comprennent les enjeux pour mieux adapter l’orientation de leurs études mieux adapter les efforts qu’ils ont à fournir aussi en matière de recherche mais aussi sur le marché du travail dans le secteur minier

Le chef de département des mines a donné des précisions sur les sociétés qui doivent payer des taxes pour contribuer au développement local : « Au-delà de l’impact direct des projets, il y a les taxes et les redevances payées par les sociétés, une de ses redevances là sert à la contribution du développement local. Le code minier a prévu 0,5% ou 1% selon le type de minerai ; Mais cette contribution n’est payée que lorsque la société entre en production. Si nous prenons la bauxite il y a longtemps depuis que la CBG (Compagnie des Bauxites de Guinée, Ndlr) et la CBK (Compagnie des Bauxites de Kindia, Ndlr) produisaient, ce n’est qu’à partir de la fin 2015 que la SMB (Société des Mines de Boké, Ndlr) a commencé a produire et dès cette année nous allons avoir d’autres sociétés en production .donc nous aurons encore plus de marge, plus d’opportunités pour que cette contribution pour le développement local puisse montrer son impact au niveau des communautés.», a expliqué Abdoulaye Magassouba.

« Des détenteurs de permis de recherche ont aussi à payer des taxes superficielles aux communautés, nous sommes en train de mettre en place un système de suivi du paiement de cette taxe superficielle. A notre arrivée, nous avions fait l’inspection sur toute l’étendue du territoire national des permis de recherche en cours, on s’est rendu compte que beaucoup de détenteurs de permis ne payaient pas les taxes aux communautés, je me suis rendu compte pourquoi les communautés disent qu’elles ne voient pas l’impact des mines. Si le tout premier impact, le fait que les communautés soient privées d’une terre pour certaines économies, si les détenteurs de permis ne payent pas cet argent à la communauté, c’est déjà un premier élément sur lequel la qualité de l’investissement doit être jugée. Tous les permis dont les détenteurs ne payaient les taxes superficielles ont été retirés », a rappelé le Chef du Département des Mines qui s’est ensuite prêté aux questions des étudiants

Au terme de cette conférence animée par le Ministre Abdoulaye Magassouba, les étudiants ont marqué leur satisfaction quant aux informations reçues, et surtout la disponibilité du conférencier malgré son agenda très chargé.

« Je suis vraiment édifié sur certains aspects des questions minières qui étaient jusqu’hier des mystères pour moi, notamment sur les taxes et les redevances qui sont orientées dans le développement, leur pourcentage, le rôle des mines dans le développement a été aussi épluché par le ministre, nous lui demandons de continuer à expliquer aux étudiants les contours de ce secteur complexe », a suggéré un étudiant qui a pris part à la conférence.

