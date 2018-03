Le rappeur le plus riche du monde est...

«Forbes» a dressé le classement des cinq artistes hip-hop les plus fortunés.

Comme chaque année, le magazine économique Forbes dresse la liste des rappeurs les plus riches du monde. Pour la première fois depuis 2011 et le début de ce classement, ce n'est plus Diddy qui occupe la première place.

Il a été remplacé par JAY Z. Le mari de Beyoncé possède une fortune estimée par «Forbes» à 900 millions de dollars. Si l'Américain de 48 ans a accédé au trône c'est notamment grâce aux excellents résultats de ses marques d'alcool.

Il est intéressant de noter également l'immense écart entre la 4e place occupée à égalité par Drake et Eminem avec 100 millions de dollars et Dr. Dre, 3e. Ce dernier est assis sur un pactole estimé à 770 millions. Merci notamment à la vente de sa marque Beats à Apple.

FCE