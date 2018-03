Comment Gassama Diaby veut lutter contre les violences en Guinée?

CONAKRY-Le ministre guinéen de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté veut traquer les promoteurs de la haine inter-ethnique et politique. Dans ce cadre, Khalifa Gassama Diaby a annoncé ce vendredi 2 mars 2018 la création d'un mécanisme de veille et d'alerte qui aura pour mission de dénicher les personnes qui tiennent des propos haineux et qui incitent à la violence.

Face à la dégradation du climat social, le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté annonce la création d'un mécanisme de veille, de prévention et de signalement. Cette annonce intervient dans un climat sociopolitique tendue en Guinée. Les propos incitant à la violence et à la haine sociale ou interethnique font légion. Selon Khalifa Gassama Diaby, ce mécanisme sera composé de deux structures. Une structure de technique et d'éthique.

Il explique : « ce mécanisme de veille est un mécanisme à trois tranches. C'est une commission qui a deux structures. Une structure technique et une structure éthique. La structure technique, aura pour mission de veiller et de collecter des propos qui incitent à opposer nos compatriotes les uns aux autres ou qui incitent une partie de nos compatriotes à la violence, à recourir à la violence contre une autre partie de nos citoyens guinéens. Cette commission technique, son travail sera en appui avec la HAC (haute autorité de la communication) qui a un certain nombre des dispositions techniques nous permettant de pouvoir surveiller aussi bien au niveau des médias audiovisuels, de la presse écrite mais aussi sur les réseaux sociaux », a déclaré le ministre Diaby.

Lorsque cette commission technique fera son travail et qu'elle trouve des preuves matérielles sur des personnes à travers les médias, les réseaux sociaux incitant à la violence, à la haine, elle transmettra les preuves à la 2ème commission qui est une commission d'éthique.

« Cette commission d'éthique, sera composée en partie des structures qui seront dans la commission technique, composée des représentants de toutes les formations politiques représentatives, d'une partie de la société civile et des membres observateurs notamment le haut-commissariat au droit de l'homme et un représentant du corps diplomatique représenté en Guinée et bien sûr les 4 coordinations de notre pays », a expliqué le ministre de la citoyenneté.

La commission d’Ethique, lorsqu’elle est saisie, elle analyse ses propos, elle écrit une lettre à la personne concernée. « Lorsqu'on écrit à cette personne, cette personne est invitée à venir discuter devant la commission d'éthique de ses propos qui peuvent mettre en péril la cohésion de la nation », a souligné Khalifa Gassama Diaby avant de préciser l'objectif de ce mécanisme de veille, de prévention n’est pas d’empêcher les dénonciations de l’injustice.

« L'objectif n'est absolument pas d'empêcher ni le débat, ni la dénonciation de toutes les formes d'injustice, quelle qu'elles soient ou d'où qu'elles viennent. L'objectif n'est pas d'empêcher le débat politique, démocratique et la dénonciation de ce qui n'est pas acceptable. L'objectif est de permettre à ce que, ce qui nous permet de dénoncer que nous soyons nous mêmes en conformité avec les principes qui nous permettent de dénoncer », a précisé le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com