Conakry : Le Japon fait un don de matériels à la Société des Eaux de Guinée

CONAKRY-Dans le souci d’améliorer la capacité de production d’eau potable dans la capitale guinéenne, la Société des Eaux de Guinée (SEG), appuyée par le Japon, a procédé au lancement du projet d’amélioration des capacités de production sur le site de Bassia, dans le quartier Makiatouré.

Au cours de la même cérémonie, trois véhicules ont été officiellement remis à la SEG.

Ce projet d’un montant de 3. 200.000.000 gnf, vise à soutenir les efforts de la SEG pour fournir de l’eau potable aux habitants de Conakry. Ce montant selon un document fourni par l’Ambassade du Japon en Guinée a permis à l’achat de 2 électropompes pour les sites de pompage de Bassia et Kakoulima, ainsi que la fourniture d’un groupe électrogène de 650 KVA ainsi que le financement des travaux d’installation.

Mamadou Diouldé Diallo, Directeur Général de la SEG a dans son allocution indiqué que cet acte du japon est un témoignage fort de l’engagement de ce pays à raffermir et consolider ses relations de coopération avec la Guinée.

‘’ Force est de croire que ces équipements arrivent à un moment où notre pays en a réellement besoin. Ils permettront d’améliorer la capacité de production d’eau potable à Conakry. Au nom de l’ensemble des travailleurs de la SEG dont j’ai la charge de représenter, je remercie une fois encore l’ambassadeur du Japon de l’appui constant au secteur de l’hydraulique urbaine qui est la Société des Eaux de Guinée (SEG). Ce n’est pas la première fois qu’on se réunit dans des manifestations pour magnifier tout l’appui de ce peuple à travers ce qu’il fait pour la Guinée et particulièrement la SEG’’ s’est félicité le Directeur Général de la SEG.

Selon Mamadou Diouldé Diallo, il n’y a pas que Conakry qui a bénéficié des largesses de ce pays ami (…). Des bornes fontaines ont été réalisées à Siguiri, Kankan et un autre forage industriel de haut débit a été réalisé dans la ville de Kouroussa pour le bonheur des populations des villes de l’intérieur.

De son côté l’ambassadeur du Japon en Guinée, son Excellence Hisanobu Hassama, a tout d’abord félicité la SEG pour les efforts importants dont elle fait preuve tous les jours afin d’assurer l’approvisionnement en eau de Conakry.

‘’ Depuis de longues années de travail en commun, le Japon a pu vérifier à chaque fois le souci des équipes de la SEG au service de la population, et leurs efforts quotidiens pour satisfaire la population de Conakry. Les efforts de la SEG sont à souligner et à encourager pour qu’ils poursuivent cette mission importante. Ce projet qui est d’une importance capitale pour le Japon et la Guinée pour assurer aux habitants de la capitale guinéenne un service aussi essentiel que la fourniture en eau’’, a rappelé le diplomate japonais.

Rappelons que la SEG a procédé à d’importants travaux de remplacement de la conduite d’eau principale sur financement du Japon afin d’améliorer l’adduction d’eau dans Conakry, de procéder à des réparations ponctuelles et de mettre en place le système d’approvisionnement des quartiers dépourvus de branchements. Ce sont ces efforts que le projet et les véhicules remis aujourd’hui viennent renforcer afin d’améliorer les capacités de la SEG à fournir à toute la population de la capitale guinéenne.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13