Tibou Kamara précise : " nous comprenons l'inquiétude des enseignants mais…"

CONAKRY-Le Ministre d’Etat Conseiller personnel du Président Alpha Condé qui conduit les négociations entre le Gouvernement et le SLECG vient de faire le point de la première journée. Tibou Kamara salue l'engagement de toutes les parties pour trouver une solution de sortie de crise, mais évoque certaines difficultés de trésoreries auxquelles le Gouvernement reste confronté et qui font qu’il est difficile de satisfaire à la fois toutes les revendications des syndicalistes.

Au cours de la première journée de discussion, le SLECG a obtenu deux points non des moindres. A savoir la reconnaissance de la légitimité du groupe conduit Aboubacar Soumah, mais aussi la levée de la suspension de son salaire. Mais pour le ministre d’Etat Tibou Kamara, le plus important aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les enfants de Guinée reprennent le chemin de l'école et comment faire en sorte que les enseignants qui ont fait ce mouvement de grève reprennent confiance dans le gouvernement de manière à ce que la concertation continue au tour d'un acquis.

Les deux parties en négociation se butent au niveau du second point à savoir le paiement des 40% du salaire indiciaire. Le syndicalistes exigent le paiement intégral tandis que le Gouvernement accepte le principe mais par échelonnement. Sur ce point, le Conseiller personnel du Chef de l’Etat précise.

« Les 40% je le rappelle, c'est un acquis pour eux. Il ne s'agit pas d'une négociation nouvelle. Les 10% ont été déjà payés à la fin du mois de février. Donc les discussions tournent au tour des 30%, les modalités et les échéances de payement de ces 30%. Aujourd'hui, nous comprenons l'inquiétude des enseignants, nous sommes sensible à leur revendication. Mais comme on l'a dit malgré toute la bonne volonté du gouvernement, il y a aussi des limites liées à l'application intégrale et immédiate de cette revendication des syndicats. Cette limite réside dans les difficultés de trésorerie que l'Etat rencontre mais également dans les accords et les engagements que nous avons avec nos partenaires notamment le FMI et la banque mondiale. Comment concilier tous ces impératifs, comment parvenir à faire comprendre à chacun qu'il y a ce que nous voulons et puis il y a ce que nous pouvons », a lancé Tibou Kamara.

Malgré ce blocage, il se dit confiant et optimiste pour la suite des négociations. « Je pense que nous faisons du progrès et surtout l'esprit du dialogue et de concertation qui caractérise toutes les parties aideront à surmonter tous les obstacles qui se dressent aujourd'hui sur le chemin d'un accord d'une sortie de crise. Moi je suis très confiant et optimiste parce que chacun est animé du souci d'une sortie de crise dans les meilleures conditions à commencer par le chef de l'Etat lui-même, qui a ouvert la voie à la compréhension en recevant la délégation syndicale conduite par monsieur Aboubacar Soumah », a précisé le ministre d’Etat.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com