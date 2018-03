Contentieux électoraux : pourquoi la CENI de Salif Kébé va décevoir Cellou Dalein ?

CONAKRY-La commission électorale nationale indépendante (CENI) qui a entamé ce jeudi 1er mars 2018 une série de rencontre avec les acteurs impliqués dans le processus électoral a averti qu’elle n’a pas la compétence de modifier les résultats déjà proclamés. L’institution électorale a commencé cette série de rencontre par l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), a-t-on constaté sur place.

A la fin de cette rencontre, Etienne Soropogui a indiqué que l’exercice auquel la CENI se livre aujourd’hui est totalement inédit. « C’est un exercice totalement inédit. Nous avons clos tous les débats liés à ce processus, mais pour la paix et la stabilité de notre pays, aucun exercice n’est de trop. La CENI a dû devoir s’y plier pour que les guinéens puissent se regarder et travailler dans la paix et que le pays puisse avancer », a-t-il déclaré, expliquant que la CENI a demandé à l’UFDG de dresser la liste des bureaux de vote qui sont concernés par ces PV qui ont été soit écartés ou modifiés au cours des opérations de centralisation.

Il ne nous appartient pas de changer les résultats proclamés au niveau de la CENI

« Cette liste va être fournie à la CENI qui à son tour en collaboration avec les démembrements va travailler à rechercher ces Bureaux de vote (…) La loi n’autorise pas que les PV des bureaux de vote soient remontés à la CENI centrale. Nous recevons exclusivement les PV de centralisation. Il s’agira pour nous, dès l’instant qu’on a la liste de ces PV écartés ou modifiés qu’ils soient remontés à la CENI centrale. Nous leur avons donné rendez-vous mardi prochain pour que nous puissions procéder à une confrontation des PV que l’UFDG apportera et ce que nous aurons trouvé sur le terrain. Cet exercice de comparaison sera effectué pour qu’on puisse assoir notre conviction sur les récriminations reprochées au processus électoral notamment au niveau des travaux des centralisations », a expliqué le directeur des opérations de la CENI, précisant que cet exercice a l’adhésion de l’ensemble de la classe politique guinéenne.

« Ailleurs on parle de recomptage des voix (…) rien n’interdit de revoir ce qui a été fait. Après, nous en tirerons les conclusions qui s’imposent (…). Il ne nous appartient pas de changer les résultats proclamés au niveau de la CENI. Par contre si nous parvenons à comparer ces PV, nous en dresserons un rapport, ensuite on verra ce qui pourrait être fait. L’important est qu’on n’empêche pas les conseillers d’être installés parce qu’il n’y a pas de stabilité et d’entente », a-t-il expliqué.

Le but n’est pas de modifier les résultats, mais d’aboutir à la vérité des urnes

L’union des forces démocratiques de Guinée a émis des réserves sur neuf circonscriptions du pays. Il s’agit entre autres de Matoto, Dixinn, Matam, Kindia, Dubreka, Kindia, Mafara. L’honorable Kalémodou Yansané a indiqué qu’ils demandent des vérifications dans ces neuf circonscriptions.

« Nous avons la liste de tous les bureaux de vote qui sont soit écartés, soit falsifiés (…). Pour Matoto, 92 PV ont été écartés sur 959 bureaux de vote. Cela a causé un préjudice de 7600 voix à l’UFDG. Cela nous a fait perdre trois quartiers et un conseiller. On ne demande pas de faveur, nous voulons qu’on compare les PV. Si nous avons raison, qu’on nous rétablisse dans nos droits, si on a tort, ceux qui ont fait la fraude auront raison. Le but n’est pas de modifier les résultats, mais d’aboutir à la vérité des votes », a indiqué le candidat de l’UFDG à la mairie de Matoto.

Merci de suivre ci-dessous les explications en vidéo.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112