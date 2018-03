Cellou Dalein : « Je suis victime d’attaque de manière récurrente… »

CONAKRY-Après l’attaque armée dont sa résidence de Nongo a fait l’objet dans la nuit du mardi au mercredi 28 février 2018, Cellou Dalein Diallo a pris des dispositions. L’opposant qui s’est confié à un journaliste de notre rédaction annonce que premièrement il a porté plainte contre X. Deuxièmement, il a décidé de renforcer la sécurité de sa famille.

« Ce n’est pas la première fois, ce n’est pas la deuxième fois. A plusieurs reprises mon domicile a fait l’objet d’attaque par des loubards, par des forces de défense et de sécurité. Jusqu’à présent c’était à Dixinn. Mais cette fois c’est à ma deuxième résidence à Nongo. Hier nuit à 3h50 des personnes armées sont venues devant le portail, tirer trois coups. Les balles ont percé le portail pour aller se loger dans le garage et dans d’autres endroits de la maison. Nous avons fait une plainte contre X déjà pour cette attaque d’hier nuit », a annoncé le leader de l’UFDG.

Le Chef de file de l’opposition déplore l’attitude de la justice guinéenne envers l’opposition, qui selon lui, manque de recours. « Nous n’avons pas de recours nous de l’opposition dans ce pays hélas, vous vous souviendrez la dernière fois après les élections, ils sont venus attaquer ma maison et peut-être attenter à ma vie. Il n’y a eu aucune enquête encore. Les policiers sont venus trouver les assaillants sur place aucun n’a été arrêté. J’ai alerté la gendarmerie qui est venue faire le constat. J’espère qu’il y aura une suite cette fois ci », a déclaré Cellou Dalein Diallo.

Le leader de l’UFDG a annoncé qu’il va essayer de renforcer sa sécurité et celle de sa famille aussi bien à Dixinn qu’à Nongo. « Normalement j’ai droit à une sécurité en tant que chef de file de l’opposition mais en tant que député aussi. Je vais le demander expressément et j’espère bien que j’aurais bien cette sécurité. Les attaques dont je suis victime sont de manière récurrente (…) Mais jamais il n’y a eu d’enquête. La dernière fois les loubards armés par Aboubacar Soumah et Malick Sankhon étaient chez moi, les policiers et les gendarmes n’ont pas osé les arrêter pour demander qui leur a donné le mandat d’attaquer ma famille et attenter à ma vie », a-t-il déploré.

Ce mercredi 28 février 2018, dans une déclaration l’opposition républicaine, a marqué sa solidarité au chef de file de l’opposition suite à l’attaque de son domicile.

