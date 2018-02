Grève en Guinée : Gouvernement et syndicats entament les négociations à Conakry…

CONAKRY-Nous sommes en direct du Palais du Peuple où les négociations entre le Gouvernement et le Syndicat Libre des Enseignants Chercheurs de Guinée (SLECG) viennent de commencer pour dénouer la crise qui secoue le secteur éducatif depuis trois semaines.

Les pourparlers se tiennent dans la salle ‘’historique’’ des Actes du Palais du Peuple, là où même l’accord politique ayant permis l’organisation des élections communales a été obtenu au forceps en 2016.

Les débats sont conduits par le ministre Conseiller Personnel du Chef de l’Etat, Tibou Kamara, en lieu et place du médiateur de la République, Mohamed Said Fofana arrivé en retard. Dans la salle on note la présence de Aboubacar Soumah et certains de ses camarades syndicalistes, les religieux Monseigneur Albert Gomez, Elhadj Mamadou Saliou Camara et le ministre Cheick Taliby Sylla.

Aboubacar Soumah et son groupe exigent entre autres, le paiement des 40% du salaire indiciaire avec effet rétroactif. « Si les 40% sont payés aujourd'hui on lève la grève aujourd'hui. Si c’est demain, on la lève demain », prévient un responsable syndical que nous avons interrogé.

La séance vient d’être suspendue et reprendra à 17heures. En attendant, le ministre Conseiller Personnel du Chef de l’Etat, Tibou Kamara, le médiateur de la République, Mohamed Said Fofana, les religieux Monseigneur Albert Gomez, Elhadj Mamadou Saliou Camara et le ministre Cheick Taliby Sylla vont se concerter.

