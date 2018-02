Attaque de la résidence privée de Cellou à Nongo : Que s’est-il passé ?

CONAKRY-Qui en veut à l’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo ? Sa résidence sise au quartier Nongo dans la commune de Ratoma où habite sa seconde épouse Madame Diallo Kadiatou Bah a essuyé des tirs par des inconnus aux environs de 04heures du matin. Peu après la fine pluie qui a arrosé la nuit dernière (mardi 27 à mercredi 28 février 2018) la capitale guinéenne Conakry, les gardiens de la résidence ont été surpris par les tirs vendant de l’extérieur.

C’est la deuxième fois, explique-t-on. La semaine dernière à pareille heure, dans des circonstances presque similaires, des inconnus ont visé le portail de la cour sans faire de dégâts. Mais la famille Diallo ayant pris cela pour un cas isolé n’a pas voulu faire du bruit autour. Sauf qu’hier encore les mêmes faits se sont produits poussant le parti de Cellou Dalein Diallo à alerter l’opinion.

Sur les lieux, les impacts de balles sont visibles. Les assaillants ont tiré à hauteur d’homme. Certaines balles ont perforé les portes métalliques avant de se loger dans les murs du garage, se trouvant à une distance d’une vingtaine de mètres. Il n’y a pas eu de pertes en vies humaines ni de dégâts matériels.

Ce matin, un expert en balistique s’est rendu sur les lieux pour constater les faits. Il n’a pas voulu s’exprimer sur la question. Certains voisins que nous avons interrogé ont confié avoir entendu des tirs la nuit.

Les proches de Cellou Dalein Diallo s’interrogent et dénoncent un « harcèlement » dont est victime le leader de l’UFDG. Ils exigent l’ouverture d’une enquête pour retrouver les coupables.

« Est-ce que cela va continuer ainsi ? Qui est derrière ces actes ? Quels sont les commanditaires ? Nous voulons le savoir parce que tous les citoyens guinéens personne n’est à l’abri (…) quand on voit les impacts, on comprend bien qu’il y a une envie de tuer. Parce que si c’est pour effrayer on tire en l’air. Mais là on a tiré en ras de terre, on tire à hauteur d’homme pour certainement tuer», lance Alpha Boubacar Bah. Suivez ses explications.



Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 11