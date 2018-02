Rencontre Alpha Condé-Aboubacar Soumah : la bonne et la mauvaise nouvelle…

CONAKRY- C’est la toute première information qui vient d’être donnée par Aboubacar Soumah au terme de sa rencontre avec le Président Alpha Condé. Le Secrétaire général du syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée a annoncé la poursuite de la grève.

La bonne nouvelle c’est l’ouverture des discussions entre les syndicats à l’origine de la grève et les membres d’une commission qui a été mise en place pour mettre fin à la crise qui paralyse le secteur de l’éducation depuis plusieurs semaines. Cette commission est composée du Ministre Conseiller personnel du Président de la République, Tibou Kamara, du Médiateur de la République, Mohamed Said Fofana, et du Ministre de l’Energie, Taliby Sylla. Les négociations vont s’ouvrir dès ce mercredi 28 février 2018.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com