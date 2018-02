Le projet de Guinea Alumina Corporation achevé à plus d’un tiers

- Près de 3 000 personnes travaillent actuellement au développement du projet GAC dans la région de Boké.

Conakry, République de Guinée : La société « Guinea Alumina Corporation » (GAC S.A.), un acteur majeur du secteur minier en République de Guinée, est heureux d’annoncer que son projet de développement d'une mine de bauxite et des installations d'exportation dans la région de Boké est maintenant achevé à plus d’un tiers. La progression globale du projet à plus de 37%.

Le projet GAC, dont le coût total est estimé à environ 1,4 milliards de dollars, est l'un des plus grands investissements en Guinée depuis les 40 dernières années et contribue considérablement au développement du pays en créant des emplois, des opportunités économiques et des revenus pour le pays.

Près de 3 000 personnes travaillent actuellement dans la construction du projet GAC. Plus de 80% des employés sont guinéens, et la plupart sont originaires de la région de Boké.

GAC est une filiale entièrement détenue par Emirates Global Aluminium (EGA), qui est la plus importante compagnie d’aluminium au monde.

Les premières exportations de bauxite du projet GAC sont attendues au courant du deuxième semestre de 2019. Durant la phase d’exploitation, le projet devrait produire environ 12 millions de tonnes de bauxite par an, contribuant ainsi de manière significative aux exportations de bauxite de la Guinée.

La Guinée est la plus grande réserve de bauxite au monde, avec plus d'un quart des réserves mondiale. La bauxite est la matière première principale dans la production d'aluminium, qui est utilisé dans les industries telles que la construction, l'aérospatiale, l'emballage et le transport.

En janvier, les opérations globales de GAC ont atteint huit millions d'heures de travail, ce qui représente l'équivalent d'une personne travaillant près de 2 000 ans. Le projet n'a enregistré aucune perte de temps de travail depuis 2016.

Paulo Roberto Castellari, CEO de GAC, a déclaré : «GAC est un projet de croissance stratégique pour notre entreprise et pour la Guinée, qui dynamise de manière significative le secteur minier du pays et contribue à la croissance de l'économie nationale. Atteindre cet objectif est un grand moment et j’attends avec impatience l’achèvement du reste du projet avec succès et en toute sécurité. »

Le projet GAC comprend le développement d'une mine de bauxite à environ 75 kilomètres de la côte, ainsi que les infrastructures de transport, notamment la modernisation d'un système ferroviaire multiutilisateur déjà existant et le développement d'installations portuaires à Kamsar, qui contribuent au développement des infrastructures locales.

Les gisements de bauxite se trouvent à la surface ou près des plateaux de ces collines et seront exploités au moyen d'une opération standard de forage et de dynamitage à ciel ouvert.

Pendant la phase d'exploitation, le projet devrait employer directement quelque 350 personnes et environ 400 sous-traitants. GAC investit également dans le soutien des communautés à proximité de ses opérations, notamment en matière de santé, d'infrastructures, d'éducation et de formation.

Contexte GAC :

Guinea Alumina Corporation S.A. (“GAC”) est une société minière d’extraction de bauxite, filiale d’Emirates Global Aluminium (« EGA »), l’une des plus importantes compagnies d’aluminium au monde.

Emirates Global Aluminium (« EGA ») est détenue à parts égales par Mubadala Investment Company of Abu Dhabi et Investment Corporation of Dubaï. EGA exploite des fonderies en aluminium à Dubaï et Abu Dhabi avec une capacité de production combinée de 2,5 millions de tonne par an. La production d’EGA fait des Emirats Arabes unis le cinquième pays au monde en matière de production d’Aluminium. EGA est également propriétaire de Guinea Alumina Corporation (« GAC »), une société de développement minier qui travaille actuellement au développement de son projet d’exportation de bauxite en République de Guinée. EGA est portée par d’importants projets de croissance nationale et d’expansion internationale.