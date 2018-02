NORVEGE- Qu’est-ce qui pourrait expliquer les violences au sein des couples de guinéens vivant en Europe ? Au lendemain de l’assassinat de la jeune guinéenne Oumou Tabara à Bruxelles, des voix s’élèvent pour dénoncer ce phénomène. Binta Diallo est une guinéenne qui vit depuis plusieurs années en Norvège. Elle aborde avec nous toutes les questions liées à la vie de couple chez ses compatriotes qui vivent en occident.

AFRICAGUINEE.COM : Qu’est-ce qui pourrait expliquer selon vous ces nombreux cas de violence dans les couples des guinéens vivant en Europe ?

BINTA DIALLO : C’est une réalité indéniable. C’est une situation difficile ici en Europe, mais avant de revenir sur ce problème vécu en longueur de journée ici, je voudrais revenir sur la base de tout. Les difficultés de certaines de nos sœurs d’abord se situent au niveau de nos parents au pays. Comment les filles viennent en Europe. Les parents doivent porter attention avant de se lever un bon matin pour dire que ma fille est majeure, je la donne en mariage à son cousin en Europe ou au fils de mon voisin qui vit en Europe. Un cousin que la fille ne connait pas, qu’elle n’a jamais vu que même les parents ne connaissent pas bien. Le mariage est célébré au pays en l’absence du conjoint ; on prend la fille en Guinée pour l’envoyer et la mettre à la disposition de cet homme ici en Europe. Le plus souvent la fille vient ici et constate que l’homme ne reflète pas du tout l’image que la femme voyait sur les photos. C’est le premier choc pour la fille. Parfois aussi la fille est instruite et trouve que son mari ne l’est pas. un autre problème, la femme aussi peut constater que son mari exerce un travail douteux ou inconnu mais comme elle est venue, elle se soumet à tout ça. Puisque, c’est impossible de penser de retourner au pays.

Tous ces problèmes sont issus des mariages arrangés. Ça fait très mal quand tu es mariée en Afrique, tu viens en Europe, tu trouves que les choses ne sont pas comme tu le pensais, tu constates que ton Monsieur n’est pas celui à qui tu t’attendais. Finalement la fille n’ose même pas dire à ses parents que ça ne va pas, ou l’homme exerce tel travail ou me fait ça, tu cautionnes à l’interne, tu endures en donnant l’impression à tes parents que tout va bien alors que tu es assise sur le feu avec un homme plein de rage à l’image d’un lion en colère. Tu n’oses pas protester parce que chacun s’enferme chez lui. Finalement ils font des enfants dans cet enfer.

Apprenons à mettre fin à ces pratiques. Aucune famille ne doit croire en Afrique une fois que ta fille a rejoint l’Europe après son mariage, c’est la paix, c’est la joie, c’est le bonheur. Certains maris sont des véritables bourreaux ici. Pour l’assassinat de la jeune dame à Bruxelles je ne sais pas ce qui a motivé son mari à faire ce qu’il a fait, et rien ne justifie cela mais selon ma compréhension il y avait des problèmes au quotidien. Paix à l’âme de la victime. J’ai lu la réaction de sa famille chez vous sur Africaguinee.com depuis Conakry, eux-mêmes ont dit qu’ils sont informés à travers les voisins de la victime à chaque fois des problèmes surgissaient. C’est les voisins qui venaient les séparer. Dans la même interview ses parents ont dit parfois l’homme mettait la fille dehors ou la séquestrait.

J’invite encore nos parents à plus de responsabilité parce que cette fille assassinée a enduré tout ce calvaire sans vouloir rien dire juste pour ne pas que sa famille souffre à cause d’elle. Il faut que nos parents réfléchissent et exigent à ce que le conjoint vienne au pays voir la prétendante, comme ça vous comprendrez si c’est un homme de confiance, la fille connaitra l’homme. Il ne faut pas vous dire que si ma fille arrive en Europe elle va vous apporter de l’argent. Sinon une personne normale, consciente n’aura pas le courage de prendre un couteau pour tuer la mère de ses enfants. Une femme sans défense, et la jeter dans un jardin, c’est criminel. Mes parents comprenez cela. Cette fille assassinée n’a fait que 2 ans dans son foyer, c’est regrettable et c’est la personne qui lui avait juré amour qui a mis fin à ses jours. Ce n’est pas le premier cas d’ailleurs. En France c’est Mariam Kallo qui a été défenestrée alors qu’ils étaient dans un bâtiment à étage.

Vous semblez rabattre tout sur les hommes. Est-ce que les femmes aussi n’ont pas une certaine responsabilité ?

J’en venais mon frère, le problème est partagé à bien d’endroit dans cette vie de couple. Dans cet enfer conjugal aussi certaines femmes se résignent et font des enfants. Une fois qu’elles ont des papiers qui leur permettent de vivre sans problème elles montrent un autre visage. Ce n’est pas tout le monde mais c’est fréquent. Surtout que des sœurs qui apprennent en Europe les lois donnent priorité aux femmes et aux enfants. Elles sont innombrables ces femmes qui sont là après avoir obtenu un titre de séjour, elles demandent le divorce et sortent du foyer. Que ça soit à Bruxelles ou dans les autres pays, 70 % des femmes qui sont là sans mari, mais si vous fouinez, vous comprendrez qu’elles étaient mariées avant de changer de statut. Un homme peut endurer tout avec les tonnes de neige dans les mauvais temps ici, il envoit une femme de l’Afrique, et que cette femme une fois qu’elle dispose de papiers, décide de partir. Ce ne sont pas tous les hommes qui digèrent un tel acte.

Je vous rappelle encore l’Europe favorise l’enfant et la femme, l’homme on en parle peu. Alors certaines femmes dès qu’elles sont en position de force après leur arrivée, donnent du fil à retordre à leur mari en appelant la police ou faire des actes qui feront comprendre au mari qu’elles connaissent leurs droits maintenant. Les cas de criminalité sont multiples, parce que c’est des mariages arrangés, c’est mon cousin, c’est ma cousine. il suffit d’envoyer la photo, c’est fini. Finalement que les femmes ont de papiers et décident de partir, l’homme dit niet, tout ça c’est des problèmes.

Certaines femmes ont compris avec le divorce elles auront de l’argent, elles font 2 ou 3 enfants. Après le divorce, c’est quand la femme veut que l’homme voit les enfants, on accorde du crédit à ce que la femme dit elle-même. Mentir pour dire que tu prends la drogue ou tu frappes les enfants. Les femmes aussi doivent épouser un homme qu’elles aiment. Récemment nous avons vu une vidéo où un homme s’est plaint de sa femme qui serait partie avec les enfants, des choses de ce genre c’est fréquent.

Est-ce qu’il n’y a pas d’autres raisons qui qui pourraient expliquer ces violences conjugales en Europe ?

L’un des facteurs de discorde dans les couples ici c’est l’affaire d’allocation familiale, ces miettes qu’on verse aux enfants. Cet argent fait souffrir ici vraiment. Beaucoup d’hommes refusent de travailler et fondent leur espoir sur ces quelques centaines d’euros qu’on attribue aux enfants à la fin du mois. Pourtant c’est la femme qui reçoit cet argent pour mieux s’occuper des enfants. Pour les donateurs ce montant est destiné à la mère, on ouvre un compte pour elle. Cela crée des problèmes parce que les hommes aussi se disent que ce sont eux qui ont fait venir leur épouse en Europe, et qu’il faut un partage. Madame et Monsieur refusent carrément de sortir travailler. Un exemple vous et votre femme vous restez à la maison toute la journée à vous regarder pensant à une miette qui tombe à la fin du mois, vous ne serez jamais d’accord, vous allez vous battre forcement entre vous.

Pour mieux vivre en couple il faut exclure l’affaire de matériel, d’abord cherchez à vous connaitre entre vous avant le mariage (…). Le matériel joue beaucoup sur les gens ici. Autre aspect aussi qui cause ces problèmes, le conjoint et la conjointe se trompent de choix, quand ils échangent d’images chacun pense que l’autre fera son affaire quand ils se retrouvent ils se rendent compte que ce n’est pas le bon choix. Ils se découvrent entre eux, finalement chacun comprend qu’il lui faut une autre vie et quand les problèmes arrivent au niveau de la famille on ne règle pas, on se contente de dire seulement à la femme de se résigner c’est le foyer. Pourtant la paix est rare dans beaucoup de foyers, le dialogue est très important dans le couple. Les problèmes sont partout en Europe.

Voulez-vous dire que les responsabilités sont partagées alors ?

Oui on ne peut donner raison à personne. Il faut cependant souligner que les lois établies à cet effet par les blancs ne sont pas compatibles à notre vie en Afrique. C’est pourquoi si un homme envoie sa femme ici, il doit faire attention et rassurer la femme pour ne pas qu’il y ait des problèmes, il doit surtout savoir que la loi est en sa défaveur. Il faut aider Madame dans les travaux ménagers, parfois aider la femme à envoyer un peu d’argent à sa famille parce que si elle décide de partir c’est une perte pour l’homme. Mais la femme aussi ne doit pas prendre toutes les affaires de sa famille et miser sur le faible revenu du mari. Cela aussi est impossible.

Votre dernier mot…

Par rapport à l’assassinat de la jeune dame à Bruxelles, il y a la tristesse, mais également la colère. Je suis anéantie, bouleversée, perdue. Je suis dans un flou total depuis l’assassinat de cette jeune dame (…) Le mariage nécessite un consentement mutuel. Tabara avait le droit de faire sa vie à sa façon. Dans nos sociétés, le mariage consiste à faire un arrangement, certains le font pour avoir une bouche de moins à nourrir, de s’enrichir et de créer des alliances stratégiques avec une autre famille. Les parents qui forcent leur fille à se marier ne se rendent pas compte qu’ils perdent leur fille.

Quand ça ne va pas il faut savoir partir avant que l’irréparable arrive mais les parents disent toujours que c’est le foyer, il faut la résignation pour y rester. C’est pourquoi beaucoup de nos sœurs optent pour le mariage avec des étrangers ou les blancs, pour la paix du cœur mais chose qui n’est pas aisée compte tenu de différence de culture et mœurs.

Madame Binta Diallo merci.

C’est à moi de vous remercier.

Interview réalisée Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112