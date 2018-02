Aboubacar Soumah : « Le Président Alpha Condé nous a dit… »

CONAKRY-Le syndicaliste Aboubacar Soumah vient de lever coin du voile sur le contenu de leurs échanges avec le Président de la République ce mardi 27 février 2018 au palais Sékhoutouréa.

A sa sortie d’audience avec le Chef de l’Etat, le secrétaire général du SLECG (syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée) s’est confié aux journalistes. Il a annoncé que les négociations commenceront ce mercredi 28 février 18 sous la houlette du médiateur de la République, du ministre conseiller personnel du chef de l’Etat Tibou Kamara entre autres. Mais le syndicaliste précise que la grève se poursuit. Voici ses explications.

« Le Président a voulu d'abord dans un premier temps savoir les problèmes internes. Il a demandé à ce qu'on donne des explications sur les problèmes qui nous opposent avec d'autres éléments du SLECG. Donc il a surtout voulu savoir la réalité de qui se passe à l'intérieur du SLECG. Parce que les informations qu'il a reçues jusque-là n'étaient pas les meilleurs.

Il nous a donné la parole pour que nous puissions donner toutes les informations et explications afin qu'il soit vraiment situé sur la situation qui prévaut au niveau du SLECG. On n’a pas parlé de la suspension de la grève. Après ces explications-là, le Président nous a fait comprendre que les explications qu'il recevait de l'autre côté n'étaient pas de bonnes informations. Il nous a dit qu’à partir de maintenant il est situé.

A la suite de ça, il a mis en place une commission composée de MM. Tibou Kamara, Cheik Talibé Sylla et le médiateur de la République Mohamed Said Fofana pour commencer dès demain les négociations autour des points de revendications. La grève reste maintenue, elle n'est pas suspendue. Nous devons commencer demain les négociations avec l'équipe qu'il a mise en place.

La composition de l'équipe nous rassure, parce que ce sont des éléments auxquels nous avons confiance, notamment le ministre Tibou Kamara qui nous a vraiment montré son objectivité depuis son engagement dans la résolution de cette crise. Il nous a montré vraiment qu’il est un homme objectif. Il a traduit tous les messages au Président de la République de façon objective.

Nos revendications restent toujours maintenues et ce sont toujours les mêmes. Les deux premiers points restent non négociables. Je lance un message à l'endroit des enseignants de resserrer les rangs, être très vigilant et continuer d'observer le mot d'ordre de la grève. Lorsque nous allons avoir une issue heureuse de la satisfaction des enseignants, nous ferons un communiqué suspendant la grève ».

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com