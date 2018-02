Projet de construction du poste 110/20 kv de Kissosso plateau et de réhabilitation des 61 postes maçonnes… (Rapport final)

Résumé exécutif

Ce rapport constitue le plan d’action de réinstallation des populations élaboré dans le cadre du projet de construction du poste 110/20kV de Kissosso Plateau et de réhabilitation et construction des 61 postes maçonnés(réhabilitation de 22 postes maçonnés existants et construction de 39 nouveaux postes maçonnés) dans le cadre de réhabilitation du réseau de distribution de Dixinn, conformément aux exigences de la législation guinéenne et la politique OP 4.12 de la Banque Mondiale.

Objectif et composantes

L’objectif principal du projet de construction du poste 110/20kV de Kissosso Plateau et de réhabilitation et construction des s 61 postes maçonnés de distribution de Dixinnest d’une part, rendre fiable l’alimentation et réduire les longueurs et les charges des départs aux postes de Matoto et de Ratoma et d’autre part améliorer la qualité des services de fourniture d’électricité.

L'atteinte de cet objectif devrait permettre à EDG d’améliorer la qualité de ses services à sa clientèle.

