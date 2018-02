Mme Hassanatou Barry à Dr Aliou V ou le souvenir d’une épouse à son adorable mari Docteur 5

Un an est déjà passé depuis que le bon Dieu t’a rappelé à lui.

Malgré cette séparation, notre douleur demeure,

Mais elle demeure discrète, comme tu le souhaiterais.

Seule la pensée de la fin de tes souffrances nous a aidés, ton épouse, tes enfants, tes frères, tes sœurs, tes nombreux amis et admirateurs à surmonter ce vide lassé par ton départ.

Ton souvenir en nos esprits et dans nos cœurs reste toujours présent.

Nous essayons de mettre en pratique et de transmettre à tes petits enfants les valeurs que tu nous a inculquées : l’honnêteté et l’intégrité, mais aussi le patriotisme et la fidélité.

Nous prions Dieu qu’il te donne le repos éternel, et que de la haut tu veilles sur chacun de nous.

Tous ceux qui t’ont connus et appréciés sont conviés au sacrifice que compte faire ta famille à l’occasion de l’anniversaire de ton décès et la lecture du Saint Qoran, le vendredi 9 mars 2018 à la cité Donka, après la prière de 14 heures.

Avec notre amour, notre tendresse et pour toujours. Amen

Ton épouse, Mme Diallo née Hadja Hassanatou Barry