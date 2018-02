Journée ville-morte : deux morts et plusieurs blessés à Conakry…

CONAKRY-Des familles guinéennes ont encore été endeuillées à cause des violences politiques. Au moins deux morts ont été enregistrés en marge de la journée ville-morte appelée ce lundi 26 février 2018 par l’opposition guinéenne en signe de protestation contre les résultats des élections communales du 4 février dernier.

La première victime a été tuée dans un accident de la circulation à la Tannerie, dans la commune de Matoto, a appris Africaguinee.com de sources policières. La seconde victime est un jeune âgé d’une trentaine d’années qui a été tué cette fois par balle à Hamdallaye, dans la commune de Ratoma.

La journée ville-morte a été émaillée d’incidents çà et là dans la capitale, occasionnant aussi des blessés dont certains par balles. L’opposition à l’origine de cet appel déplore ces violences mais estime que la journée a été une réussite.

« En prenant la décision d’appeler les populations à une journée ville-morte, l’opposition ne s’était pas trompée. On s’est rendue compte que ce ne sont pas seulement les leaders des partis politiques qui ont été choqués par la fraude, la démission des institutions qu’on a constatée dans ce processus électoral. Massivement les guinéens ont répondu à l’appel en restant chez eux. Cela montre que notre démocratie est sur une mauvaise pente. Et que si rien n’est fait notre ambition de démocratiser notre pays et construire un Etat de droit, sera un passé malheureux. On remercie tous les guinéens qui ont dans la discipline observé cette journée de ville morte », a confié à Africaguinee.com, Dr Faya Milimono.

L’opposition va-t-elle s’arrêter en si bon chemin ? « On va se retrouver de nouveau pour tirer les leçons de cette première journée et analyser les signaux que nous commençons à percevoir qu’on pourrait donner les vrais résultats parce qu’ils existent dans les différentes communes », a précisé l’opposant.

Loudah Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 113