Manifestations à Conakry : Aboubacar Sylla tourne le dos à Cellou et ses pairs…

CONAKRY- La rupture semble être consommée entre Aboubacar Sylla et ses anciens « compagnons » de l’opposition républicaine. Alors que Cellou Dalein Diallo et ses pairs de l’opposition républicaine ont déjà annoncé la reprise de leur série de manifestations à partir de ce lundi 26 février 2018, le leader de l’Union des Forces Républicaines a quant à lui pris ses distances vis-à-vis de ce groupe dont il était le porte-parole.

Pour Aboubacar Sylla, ces manifestations projetées par Cellou Dalein Diallo et ses pairs sont contre productives du moment où les résultats définitifs des élections sont déjà proclamés par la CENI.

« Une réunion de l'opposition républicaine s'est tenue hier (Vendredi 23 février 2018, Ndlr), nous n'avons pas participé, parce que nous ne nous sentons plus concernés par les décisions qu'ils ont prises au sein de cette opposition républicaine jusqu'à nouvel ordre. Ils ont décidé de s’engager dans une série de nouvelles manifestations pour contester les résultats définitifs. Alors que d'après notre loi, il n'y a plus de recours une fois que les CACV (Commissions administratives de centralisation des votes, Ndlr) dirigées par les magistrats ont proclamé les résultats provisoires, une fois que les recours sont épuisés au niveau des tribunaux de première instance ou au niveau des justices de paix, et après la proclamation des résultats définitifs par la CENI. Il n'y a aucune possibilité de changer les résultats. L'opposition républicaine demande à ce qu'on change par des manifestations, qui vont commencer par une journée ville morte. Nous de l'UFC, nous ne nous sentons pas concernés par ces manifestations. Parce que nous pensons qu'il y a d'autres stratégies et réflexions pour que le processus électoral guinéen se qualifie davantage », a annoncé ce week-end Aboubacar Sylla, le Président de l’UFC.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com