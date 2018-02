Insécurité : une fille de 6 ans enlevée à Conakry retrouvée au Libéria…

MONROVIA- Le phénomène d’enlèvement prend de plus en plus d’ampleur en Guinée. Une petite fille dont l’âge varie entre 5 et 6 ans, enlevée à Conakry a été retrouvée à Monrovia, a appris Africaguinee.com.

La jeune fille a été retrouvée dans la capitale libérienne 3 semaines après son enlèvement à Conakry. La présumée auteure de l’enlèvement s’appelle Kadiatou Traoré. Elle est actuellement dans les mains des services de police de Monrovia.

Le grand-frère de la petite fille revient ici sur les circonstances de sa disparition : « Cette fillette était à Mamou ; c’est ma mère qui est allée la chercher pour vivre avec elle au quartier Tombolia plateau à Conakry. Un jour, la maman est partie pour des affaires sociales, laissant la fille à la maison. A son retour elle ne l’a pas retrouvée. Toutes les démarches pour retrouver la petite sont restées veines. C’est hier samedi (24 février 2018, Ndlr) qu’on nous a appelés depuis le Libéria pour nous informer que la fille est là-bas et qu’elle a été retrouvée dans les mains d’une femme », a confié à notre rédaction M. Sidibé.

Cette jeune fille a eu de la chance. Des informations concordantes précisent qu’elle devait être vendue à des trafiquants d’êtres humains.

« La femme qui est venue avec la fille ici depuis Conakry l’a abandonnée dans une famille pendant 8 jours. Elle est partie ailleurs. Heureusement des colocataires guinéens ont signalé la présence de cette fillette qui parle pular et Maninka. Hier Samedi la femme est venue avec deux hommes reprendre la fille. Nous les avons arrêtés pour les mettre à la disposition de la police. La femme a reconnu avoir pris la fille à Conakry à l’insu de sa tutrice pour l’amener ici. La fille enlevée s’appelle Binta Diallo, son père Amadou Diallo, sa mère Aminata Diallo dite Ami. Quant à la présumée auteure de l’enlèvement c’est Kadiatou Traoré qu’elle a déclaré » a expliqué M. Bah précisant que ce Lundi 26 février 2018 la police annoncera des décisions à prendre pour le retour de la fille à Conakry

Aux dernières nouvelles, le Consul de Guinée au Liberia, Mohamed Lamine Soumah a été informé de la situation de la petite fille. Il promet de tout mettre en œuvre pour faciliter le retour rapide de la petite Binta Diallo en Guinée.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. (00224) 664 93 45 45