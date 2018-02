Grève des syndicats en Guinée : Alpha Condé fait appel à son joker, Tibou Kamara…

CONAKRY- Face aux multitudes crises que traverse son pays, Alpha Condé vient de faire appel à son « joker ». Tibou Kamara, le Ministre conseiller personnel du Chef de l’Etat vient d’entrer en action. Il a la désormais la lourde tâche de conduire le dialogue avec la fraction dissidente du Syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée.

Selon nos informations, Tibou Kamara a rencontré le vendredi 23 février 2018 Aboubacar Soumah, le chef de file des grévistes. Ce dernier a exprimé au Ministre conseiller personnel du Président de la République toutes leurs revendications.

Plus de deux semaines après le déclenchement du mouvement grève, une lueur d’espoir semble renaître pour la reprise des cours dans les différentes écoles. Tibou Kamara dispose de plusieurs atouts. La confiance du Chef de l’Etat et le respect que lui vouent Aboubacar Soumah et ses acolytes.

C’est une semaine déterminante qui s’annonce pour le Ministre Tibou Kamara dont les services sont souvent sollicités dans les moments de crise.

SOUARE Mamadou Hassimiou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 11