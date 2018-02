Manifestation de l’opposition : "on a intérêt à ce qu’il y ait la paix", prévient Bantama Sow

CONAKRY-Alors que l’opposition guinéenne projette une série de manifestations à partir du lundi 26 Février 2018 pour dénoncer les résultats des élections communales, le parti au pouvoir quant à lui appelle ses militants à la sensibilisation pour le maintien de la paix.

‘’L’opposition s’est battue plus de dix ans pour l’organisation des élections communales (…), toutes les marches qui ont eu lieu ici, c’est pour ces élections-là, ils ont demandé à ce que le gouvernement organise ces échéances. Aujourd’hui nous sommes sortis de ces élections, alors je me pose donc la question de savoir s’ils se battent pour la construction d’une Guinée unie et prospère ou s’ils se battent pour des intérêts égoïstes et personnelles. Si ce sont des démocrates, ils doivent accepter le verdict des urnes, mais cela ne nous surprend pas parce que c’est la continuité de leur stratégie (…), depuis deux ans ils ont dit à la face du monde qu’ils feront partir Alpha Condé et ils ont demandé aux populations de Conakry de se rebeller contre le président mais ils ont été surpris. Ils ont pensé qu’à la sortie de ces élections le RPG serait battu et c’est pourquoi ils se sont réunis pour dire qu’ils vont contester les résultats issus des urnes’’, a réagi Sanoussi Bantama Sow, avant d’appeler la jeunesse du RPG-Arc-en-ciel à se mobiliser pour défendre la paix.

‘’Nous qui sommes au pouvoir avons intérêt à ce qu’il y ait la paix pour nous permettre de dérouler le programme de société du président Alpha Condé. Mais à eux aussi qui cherchent le pouvoir, ils ont intérêt à ce qu’il y ait la paix pour qu’ils puissent sensibiliser leurs militants et exprimer leurs projets de société pour qu’un jour si Dieu le veut qu’ils accèdent au pouvoir. Cela veut dire que quel que soit ton comportement la Guinée est au-dessus de tout le monde. La démocratie c’est la liberté d’expression et chacun est libre d’aller dans la formation politique de son choix. Aucun citoyen guinéen ne doit être victime à cause de son choix politique ou à cause de son appartenance ethnique (…), donc, jeunes de Guinée remobilisons nous pour la paix puisque la paix n’a pas de prix. Remobilisons-nous pour défendre nos voix et les résultats sortis des urnes’’ a lancé Sanoussi Bantama Sow.

L’opposition guinéenne, dirigée par Cellou Dalein Diallo a annoncé ce vendredi 23 février 2018, l’organisation d’une série de manifestations pour exiger la publication des « vrais résultats » des élections communales. Cette série de manifestations commencera par une journée ville-morte à Conakry, le lundi 26 février 2018.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13