Kankan: l’ONG Enfants du Globe vole au secours des organisations de la société civile…

KANKAN-Une centaine d'organisations de la société civile (OSC) ont bénéficié d’un important don de la part du consortium Enfants du Globe-Guidre. Ce don est composé de kits de matériels indispensables à la vie d'une organisation de la société civile.

La cérémonie de remise a eu lieu ce Vendredi 23 Février 2018, dans la salle de réunion du rectorat de l'Université de Kankan. Il s'agit de cent (100) journaux de caisse, cent (100) journaux de banque, cent (100) Procès-verbaux de réunions, cent (100) courriers d'arrivée, cent (100) courriers de départ et cent (100) Mementos de gestion administrative et financière.

La cérémonie de remise a été présidée par le directeur de cabinet du gouvernorat de Kankan, Monsieur Simbely Camara, en présence du chargé des programmes de la Délégation de l'Union Européenne en Guinée Abdoulaye Oumar Diallo, le régisseur du Programme d'Appui à la Société Civile Guinéenne ,Aboubacar Ndiaye ,le président du Conseil Régional des Organisations de la Société Civile de Kankan Dr Lonceny Cherif et les Organisations bénéficiaires.

Dans son discours de circonstance, M. Niouma Serge Leno Directeur exécutif de l'ONG ENFANTS DU GLOBE, a indiqué que cette remise s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé "pour une société Civile performante, promotrice des valeurs de bonne gouvernance et de décentralisation pour un développement intégré en Haute Guinée ". Il vise selon lui, à améliorer la gouvernance interne dans la gestion des subventions de tout financement que ces organisations pourront recevoir. Après douze mois d'intenses travaux, les principales activités décrites dans ce projet ont été réalisées.

Il s'agit entre autres de la formation de cinq cent (500) responsables de cent (100) Organisations de la société Civile (OSC) partenaires du consortium reparties dans les huit (8) préfectures des régions de Kankan et Faranah, l'élaboration par les OSC de drafts de plans stratégiques, de manuels de procédure administrative, financière et comptable, la formulation et la constitution de banques de projets ou d'idée de projets et la tenue de trois cadres de concertation.

Pour sa part, Monsieur Almamy Simbely Camara Directeur de cabinet du gouvernorat de Kankan, a au nom du gouverneur demandé aux bénéficiaires de se remettre en cause pour une gestion administrative et financière efficace.

" La réussite de tout ce qui se passe en terme de développement de ce pays doit être capitalisé, c'est-à-dire il faut des outils de gestion administrative et financière. Cela va vous permettre de rompre avec l'anarchie et la routine. Nous devons repenser nos méthodes de gestion et d'administration de la chose publique, en fructifiant le dialogue et la concertation », a lancé ce responsable du gouvernorat de Kankan, avant de procéder au remise du premier lot.

Les bénéficiaires ont exprimé un sentiment de satisfaction avant de remercier le donateur. « J’ai un sentiment de satisfaction envers l'ONG ENFANTS DU GLOBE sous l'appui de l'UE qui nous ont choisi pour nous former (…) On n’avait pas des compétences au niveau de la gestion administrative. Maintenant ils nous ont formés sur le plaidoyer, la planification stratégique sur les manuels des procédures administratives, comptables, financières et tant d'autres. Cela nous a permis vraiment de rehausser notre niveau de compétence. De nos jours, nous arrivons à gérer notre organisation », s’est réjouie Madame Traoré Dorkas Kourouma, présidente de l'association pour le développement et l'encadrement de femmes et des enfants (ADEFE) à Kankan.

Chaque structure bénéficiaire a reçu un kit comprenant les six (6) outils cités-ci-hauts. Avant la fin de cette cérémonie, le consortium ENFANTS DU GLOBE-GUIDRE a mis en place une plate-forme des Organisations de la Société Civile de la Haute Guinée qu'il compte faire connaitre aux autorités et aux partenaires à tous les niveaux dans les prochains mois.

De Kankan, Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinée.com

Tel.: (+224) 656 44 26 28