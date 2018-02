Gassama Diaby met en garde: "ceux qui disent qu’une communauté venue s'installer…"

KINDIA-Après l'étape de Kalinko, le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté s'est rendu ce vendredi 23 février 2018 dans la famille de Thierno Alimou Barry, assassiné aussi le 6 février 2018 lors des violences qui ont éclaté au lendemain des élections communales du 4 février à Kindia. Khalifa Gassama Diaby qui a présenté ses condoléances à la famille du défunt a promis que la justice leur sera rendue. Il a condamné certains propos appelant à l'exclusion tenus par certains leaders d’opinion à Kindia.

L'injustice est un facteur de violence…

« Si un citoyen guinéen est victime d'injustice, l'Etat doit réparer cette injustice. S'il ne le fait pas, il prépare les fondements de la violence. L'injustice est un facteur de violence. Nous avons fait venir des avocats dans les familles des victimes. Je vais faire ici à la famille des victimes, l'engagement ferme, que la vérité sera sue. Et que la justice leur sera rendue et qu'elle doit être rendue pour l'honneur de la nation. Si cela n'est pas fait, ça sera une grave injustice en plus de la disparition de cette personne », a déclaré le ministre de la citoyenneté, dans la famille de feu Thierno Alimou Barry.

Agé 37 ans, Thierno Aliou Barry a laissé derrière lui une veuve et trois enfants. Elhadj Boubacar Barry membre de la famille éplorée et membre du bureau de la coordination nationale haalipoular de Kindia a, à son tour, remercié le ministre pour son déplacement tout en lui souhaitant une bonne réussite.

C'est un crime que de me considérer comme un étranger à Kindia

« Nous vous félicitons, nous vous remercions, nous vous encourageons. Le programme que vous avez entamé est dur et parsemé beaucoup d'embûches, mais avec le courage vous réussirez. D'abord, vous comptez sur Dieu, c'est important. Vous comptez sur l'étendue du territoire nationale, c'est très important. Que Dieu vous protège et vous aide. La famille est très satisfaite. Ceux-là qui disent toujours, vous, vous n'êtes pas nés ici, vous n'avez pas le droit, la possibilité de faire quoi que ça soit, se trompent. C'est inacceptable parce que nous sommes les mêmes. Il y a des gens qui sont venus en basse côte, tout juste pour chercher de l'argent, d'autres sont invités ici et d'autres sont venus par décision. Il n’y avait pas eu des heurts. C'est maintenant là que ça commence. Parce que moi j'ai été envoyé ici le 15 octobre 1958 et depuis lors, je suis là. 60 ans après, moi je pense que c'est un crime que de me considérer comme un étranger à Kindia ici », a lancé ce sage.

Face aux propos incitant à la déchirure sociale et à l’exclusion tenus par certains leaders d’opinion tout au long du processus électoral, le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, les a mis en garde. Khalifa Gassama Diaby les condamné tout en les qualifiant d'horribles et immondes.

Ceux qui disent qu’une Communauté qui est venue s'installer

« Ceux qui disent à Kindia qu’il y a une communauté qui est venue s'installer n'a pas le droit de prétendre un poste de responsabilité, ces propos sont absolument immondes, inacceptables et horribles. Il faut que ça soit très clair, Kindia, tant que Kindia sera dans la Guinée, Kindia appartient à tous les fils de Guinée. Il n'y a pas un guinéen étranger à Kindia et il n'y a pas dans toutes les autres régions de la République de Guinée. Chaque guinéen partout où s'installe en Guinée, est chez lui. Il n'y a pas un guinéen étranger. Ceux qui soutiennent cela, sont ceux-là qui tentent de détruire ce pays. On ne leur laissera pas faire. C'est propos sont absolument horribles et inacceptables et il faut que cela cesse. Et j'invite les notabilités de l'ensemble du pays de mettre fin à ces genres des propos. C'est de mettre l'huile sur le feu. Ces propos ne sont pas dignes de la place qui doit être les notables, les sages, les responsables publics et politiques de ce pays. La Guinée appartient à tous les fils et toutes les filles de ce pays sans aucune distinction. Si on faillit à cette règle, on trahit la nation guinéenne et on détruit la Guinée. Parce que personne n'accepte l'injustice », a prévenu Gassama Diaby.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com