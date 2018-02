Publireportage : L’Union de la Presse Francophone décerne un satisfécit à Total Guinée…

CONAKRY- Un satisfécit a été décerné ce vendredi 23 février 2018 à la société Total Guinée par l’Union de la presse francophone (Section Guinée). Ce satisfécit est une marque de reconnaissance à l’endroit de la société d’hydrocarbures qui n’a ménagé aucun effort pour la réussite des 46ème assises de l’Union de la Presse Francophone qui se sont tenues au mois de novembre 2017 à Conakry.

« La portée de cette remise est pour nous d’une très grande valeur parce que vous n’êtes pas sans savoir que du 20 au 25 novembre 2017, la Guinée a abrité les 46ème assises de l’union de la presse francophone. Ces assises avaient regroupé plus de 350 responsables et journalistes venus de 48 pays. C’est un évènement planétaire qui a été une grande réussite parce que c’est pour la première fois que la barre de 250 participants a été dépassée. Avec tout ce qu’il y a eu ici comme mobilisation, et du coté des autorités, et du coté des opérateurs économiques dont TOTAL-GUINEE (…) ; C’est tout cet accompagnement-là qui fait que nous avons eu la palme d’or pour le moment parce que c’est une première pour l’histoire de l’UPF qu’un tel nombre de participants soit atteint sans compter la qualité des débats », a rappelé Jean Pierre Ouendouno, secrétaire général adjoint de la section guinéenne de l’UPF.

« Dire simplement merci à Total au téléphone est bien, mais matérialiser ça par un document serait souhaitable, les verbes s’en vont mais l’écrit reste. Voilà pourquoi nous avons fait ce satisfecit pour que dans les archives de Total les gens se rendent compte qu’en 2017 Total a reçu un satisfecit et ce n’est pas par hasard mais parce qu’elle a participé à la réussite d’un évènement », a t-il rajouté.

De son côté, le Directeur Général de Total Guinée a exprimé toute sa joie de recevoir ce satisfécit.

« C’est un sentiment de plaisir parce que fait toujours plaisir de recevoir un satisfecit. La presse pour nous est un outil incontournable de communication. Aujourd’hui cette presse est multiforme à travers la presse audiovisuelle, la presse en ligne mais elle reste toujours incontournable et nous en utilisons pour toutes nos campagnes de communication. Vraiment c’est le sentiment d’être utile, c’est vraiment le sentiment de contribuer à une meilleure implantation de nos structures dans les pays dans lesquels nous opérons en l’occurrence la Guinée. Nous sommes toujours fiers quand nous sommes utiles à toute œuvre qui permet le développement du pays et l’épanouissement des populations» a déclaré le Directeur Général de Total Guinée qui promet de continuer à travailler avec la presse sous toutes ses formes

A noter que la cérémonie a pris fin par une photo de famille entre la délégation de l’UPF et les responsables de Total Guinée.

