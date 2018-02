Guinée : la transparence budgétaire en débat à Conakry…

CONAKRY-Un atelier sur la transparence budgétaire et la participation publique a été ouvert ce jeudi 22 février 2018 à Conakry sous le thème « VERS PLUS DE TRANSPARENCE, PARTICIPATION ET REDEVABILITE EN AFRIQUE ».

Pendant deux jours, les participants venus de différents pays du continent présenteront les progrès réalisés en matière de transparence budgétaire dans leurs Etats respectifs.

Le ministre guinéen du budget, Mohamed Lamine Doumbouya qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cet atelier de transparence, de participation et de recevabilité en Afrique a tout d’abord précisé dans son discours qu’une dizaine de pays africains et d’ailleurs prennent part à cette rencontre. Au total une quarantaine de délégations sont venues pour partager leur expérience sur la transparence budgétaire, a-t-il signalé.

« Le Président de la République a inscrit notre pays sur le tableau des pays candidats pour la transparence budgétaire. Nous voyons aussi l’importance de la transparence dans les préoccupations des populations afin de mieux les impliquer dans les décisions d’ordre public. Cet atelier est donc le bienvenu pour nous permettre non seulement d’apprendre ce qui se passe ailleurs et aussi de partager ce que nous faisons ici afin qu’on puisse trouver le juste milieu qui permet au budget de l’Etat de mieux servir les populations et de mieux servir les populations », a indiqué Mohamed Lamine Doumbouya.

Joana Bento spécialiste en transparence budgétaire et comptabilité à l’initiative africaine concertée pour la réforme budgétaire en Afrique ((CABRI)), a pour sa part expliqué que cet atelier de 2 jours vise surtout à savoir comment faire avancer les réformes dans les transparences publiques de façon à améliorer la participation et la recevabilité citoyenne.

« Le but n’est pas de faire des recommandations aux pays pour savoir quelles sont les reformes de transparence qu’ils vont mettre en place mais surtout, c’est de voir les pays échanger entre eux. Les 14 pays que nous avons dans la salle vont partager leur expérience pour voir les défis auxquels ils font face tous les jours pour améliorer la transparence budgétaire afin de rendre compte à leur citoyen. On partagera également des idées pour savoir comment ils vont améliorer la transparence budgétaire », a-t-il détaillé, ajoutant que la transparence budgétaire est d’une importance capitale pour l’économie nationale.

« C’est très important pour le développement économique d’un pays d’avoir des reformes de transparence qui sont fortes et qui puissent donner des comptes aux citoyens », a souligné l’expert.

A rappeler que cet atelier financé par le gouvernement guinéen et l’initiative Africaine concertée sur la réforme Budgétaire (CABRI) se tient les 22 et 23 février 2018 dans un réceptif hôtelier de la place

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 93 45 45