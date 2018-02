Guinée : l’Armée renoue avec le parachutage à grande hauteur…

CONAKRY-Le processus de réforme engagé au sein des forces de défense et de sécurité depuis 2010 par le Pr Alpha Condé se poursuit. Dans ce cadre, le ministère de la défense avec l’appui des autorités militaires du Maroc, vient de lancer une campagne de Saut à Ouverture Commandée à Très Grande Hauteur (SOTGH).

Les exercices ont commencé ce jeudi 22 février en présence du ministre d’Etat à la Présidence, chargé de la Défense Nationale, Dr. Mohamed Diané, accompagné de l’Etat-major de l’armée. Au total, 311 soldats dont trois femmes sont concernés par cette première opération. Les sauts ont été réalisés au site de largage de Maférinya, dans la préfecture de Forécariah, en basse Guinée.

L’objectif visé par cette opération est de former, entraîner et qualifier le personnel du Bataillon Autonome des Troupes Aéroportées (BATA). Cet exercice réjouit le chef d’Etat-major général des armées, le Général Namory Traoré qui s’est dit très heureux, tout en remerciant le Chef de l’Etat pour son leadership dans la réforme des forces de défense et de sécurité.

Le Général Alpha Ousmane Diallo Inspecteur général des forces armées guinéennes a pour sa part expliqué que le parachutage consiste à envoyer une unité d’infanterie par air pour une mission donnée. C’est un moyen de transport des forces armées qui facilite les opérations à travers des exercices aéroportés, a révélé ce haut responsable de l’armée, tout en saluant l’engagement du Chef de l’Etat et de son ministre de la défense à moderniser l’armée guinéenne.

A noter que le dernier saut à ouverture commandée à très grande hauteur (SOTGH) date d’il y a 23 ans.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112