Contrôle de la mairie de Matoto : un nouveau front pour "barrer la route" au RPG et à l’UFDG ?

CONAKRY-La lutte pour le contrôle de la mairie de Matoto, la plus grande du pays est désormais lancée. Alors que l’UFDG et le RPG arc-en-ciel (arrivée exæquo avec 14 sièges chacun), se battent pour engranger le maximum d’alliés pour diriger l’exécutif de cette commune, un nouveau front qui va sans doute rassembler des indépendants et des partis politiques, est en gestation. Les tractations ont déjà commencé.

Il s’agit du parti PUP (ancien parti au pouvoir) qui a eu deux sièges, le PDG-RDA, le RDIG de Jean Marc Teliano, Guinée audacieuse de l’ancienne ministre Domani Doré et tant d’autres. Une première rencontre a eu ce jeudi 22 février 18 au siège du parti PDG-RDA. Mais pour le moment, peu de chose filtre à propos des premières discussions. Mais Mohamed Touré, le secrétaire général du PDG-RDA que nous avons interrogé a donné quelques indices.

« Nous sommes en train, en tant que guinéen d’ouvrir les voies, parce que le cloisonnement (ne marche plus). Le peuple même ne croit plus en ces partis politiques. Nous voulons qu’à la base, il y ait au moins une harmonie pour que la gestion des communes soit faite au bénéfice des populations. Nous restons au-dessus des considérations politico-politiciennes. Nous allons voir comment on peut harmoniser nos positions. C’est une démarche citoyenne que tout parti devrait envisager », a-t-il dit.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112