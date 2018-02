Conakry : un dernier hommage rendu à l’Adjudant-chef N’Famara Yansané…

CONAKRY-Vive émotion au Haut-Commandement de la gendarmerie Nationale de Guinée ! Mort Lundi 19 février au cours d’une mission de maintien d’ordre dans la banlieue de Conakry, l’Adjudant-chef N’Famara Yansané a reçu ce vendredi 23 février 2018 les honneurs militaires dus à son rang, a constaté Africaguinée.com.

Massés en grand nombre autour de la dépouille mortelle, parents, amis et compagnons d’armes ont rendu un dernier hommage à ce sous-officier de la gendarmerie nationale de Guinée tombé en début de semaine dans la capitale guinéenne.

A cette douloureuse occasion, le haut commandant de la gendarmerie nationale de Guinée, le Général Ibrahima Baldé a qualifié cet acte déplorable qui est une conséquence de l’œuvre de manipulateurs d’opinion qui cherchent à opposer les services de sécurité aux citoyens. Aux dires du Général Baldé Ibrahima, l’adjugent-chef N’Famara Yansané est décédé à la fleur de l’âge. Pour lui, ce cas de décès vient de s’ajouter à la longue liste des gendarmes tombés aux champs d’honneur.

Le Haut commandant tient néanmoins à rassurer le gouvernement et les citoyens guinéens que cet acte ne mettra aucunement en cause l’engagement des services de sécurité à accomplir correctement leur mission régalienne qui consiste à assurer la sécurité publique, maintenir et établir l’ordre public, protéger les institutions de la République, lutter contre la criminalité sous toutes ses formes conforment aux lois et règlements dans le strict respect des droits de l’Homme et du citoyen.

‘’ J’assure que les auteurs de ce crime crapuleux seront recherchés, interpellés et traduits devant la justice pour être châtiés conformément à la loi’’ a rassuré le Général Ibrahima Baldé.

Pour l’Adjudant-Chef Ben Daouda Touré, compagnon d’arme de l’Adjudant-Chef N’Famara Cherif Yansané le départ précipité, inopiné et inattendu de son compagnon a été un désarroi pour toute leur génération.

‘’ Quel fût mon désarroi cet après-midi du lundi 19 Février, lorsque je reçu l’appel d’un collègue m’annonçant le décès de N’Famara Yansané. L’annonce de ce décès a été une surprise pour beaucoup car il venait de quitter son unité pour une mission de maintien d’ordre. Les témoignages recueillis de tous ceux qui l’ont côtoyé ce jour font foi de la bonne forme que présente ce sous-officier de gendarmerie. En pareils circonstances l’interrogation demeure l’unique moyen d’investigation. Je ne m’étais jamais imaginé dans un rôle aussi particulier, celui de faire un témoignage pour un collègue à plus forte raison pour celui qui aurait été mon compagnon fidèle’’ a regretté A/C Ben Daouda Touré.

Madame Bangoura Yarie Yansané, tante du défunt au bord des larmes a dit s’en remettre à la volonté divine.

‘’ Mon neveu était un exemple de vertu et de courtoisie. Je n’aurais jamais imaginé qu’il serait brusquement arraché à notre affection. Mais je suis réconforté en voyant l’honneur que le peuple de Guinée lui a rendu à travers ses compagnons d’armes. Je prie Dieu de lui accorder le paradis céleste’’ a imploré madame Bangoura.

L’Adjudant-Chef N’Famara Cherif Yansané est décédé le 19 février 2018 au bataillon du quartier général du Camp Samory. Le jeune sous-officier a succombé suite à des blessures qu’il aurait reçues à la tête lors d’une mission de maintien d’ordre dans la haute banlieue de Conakry. Il a été inhumé ce vendredi 23 février 2018 au cimetière de sangoyah. Il laisse derrière lui une veuve et un enfant.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13