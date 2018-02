Violences en Guinée : les "vérités" du ministre Gassama Diaby…

DABOLA-En mission de sensibilisation pour la paix et la cohésion sociale après les violences postélectorales qui ont endeuillées plusieurs familles, le ministre de l'unité nationale et de la citoyenneté, a tenu un discours de vérité ce mercredi 21 février à Dogomet. Khalifa Gassama Diaby a véhiculé un message de paix et de responsabilité aux populations de cette sous-préfecture sinistrée par les violences postélectorales.

« Je suis venu vous transmettre un message de paix et de responsabilité. La société guinéenne est devenue très compliquée. Tout le monde réclame la vérité, veut la vérité, mais personne ne veut qu'on dise la vérité qui le concerne. Chacun veut, qu'on ne lui dise que la vérité qui concerne les autres. Et pourtant, si nous voulons construire un pays fondé sur la justice et la fraternité, il faut que chacun d'entre nous accepte d'entendre la vérité. Qu'elle nous concerne ou qu'elle concerne les autres. Quelles sont ces vérités en Guinée ? Nous avons voulu la démocratie, elle se fait avec la politique. Mais c'est quoi l'objectif de la démocratie ? C'est de garantir à chaque citoyen guinéen, quelque soit son parti politique, ses origines, sa religion, garantir à chacun d'entre nous, la justice, la dignité. Mais qu'est-ce qu'on constate ? Cette politique, au lieu de nous unir, de renforcer nos liens de famille, de voisinage, de renforcer nos liens de citoyen guinéen, cette politique est en train de nous diviser, déchirer, d'opposer les guinéens, alors que son but initial, c'était de permettre aux guinéens d'être encore plus proches, plus fraternels, plus attachés à la justice », a déclaré le ministre de l’unité nationale et de la citoyenneté qui a rencontré ce mercredi les citoyens de Dogomet, l’une des localités frappées par des violences postélectorales.

« Regardez ces élections (communales). La démocratie ce n'est pas seulement les élections. Les élections, est un élément essentiel, aussi de la liberté. La liberté de chaque guinéen dans le respect de la loi, de faire ce qu'il souhaite dans le respect de la loi. La démocratie c'est aussi la justice, et cette justice consiste à rendre à chaque guinéen son droit lorsqu'il est victime d'injustice, de lui rendre son honneur, sa dignité. Lorsque quelqu'un est victime d'injustice, si vous ne lui rendez pas sa justice, vous lui privez de sa liberté et de son honneur. Ce travail, ce devoir, incombe à l'Etat. C'est sa responsabilité », a expliqué Khalifa Gassama Diaby.

Si le devoir exclusif est à l'Etat de rendre justice, il est du devoir de chaque guinéen, d'éviter et d'empêcher la violence, a-t-il prévenu. « Si dans les familles, on prône, on justifie la violence, si dans les partis politiques on prône et on justifie la violence, si dans tous les milieux sociaux, on prône et on justifie la violence, alors soyons très clair qu'il sera extrêmement difficile pour l'Etat d'empêcher la violence. Si tout le monde souffle sur la braise, si les uns et les autres incitent à la violence, alors la tâche de l'Etat pour éviter la violence sera extrêmement compliquée et difficile », a observé le ministre de la citoyenneté, appelant les citoyens de Dogomet au devoir de responsabilité et d'agir pour la consolidation de la paix.

A Kalinko, une sous-préfecture située à Dinguiraye où cinq personnes ont perdu la vie dans des heurts postélectoraux, la plus part des nourrissons, ce jeudi 22 février 2018, Khalifa Gassama Diaby qui poursuit sa tournée, a tenu le même discours de vérité devant les populations.

Nous y reviendrons !

Oumar Bady Diallo

Envoyé spécial d’Africaguinee.com