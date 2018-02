Récit bouleversant de Fanta Diané, la mère des enfants "morts carbonisés" à Kalinko…

KALINKO-Le récit est bouleversant, les faits quasi-indicibles. Madame Fanta Diané, a vu ses quatre enfants périr dans l’incendie criminel de sa maison à Kalinko dans les heurts postélectoraux ayant opposé des partisans du parti au pouvoir à ceux de l’opposition le 05 février, lendemain des élections communales.

Cette femme est aujourd’hui sevrée de ses enfants qu’elle adulait et chérissait. Son récit presqu’insupportable témoigne de l’horreur et de la cruauté de ceux qui ont carbonisé ses enfants dont des nourrissons. Africaguinee.com lui a tendu le micro. Lisez son témoignage choc.

« Ils sont venus d’abord encercler la maison. Après l’avoir encerclé, ils jetaient des pierres, nous ona tenté de s'en fuire. Quand nous sommes sortis dans la maison, ils sont venus pour mettre le feu. C'est la case qu'ils ont brûlé en première position. Et j'ai appelé mon frère, il nous a demandé de rentrer dans la maison. Ensuite, ils sont retournés vers la maison. Mais ma maman était arrêtée dehors. Elle est passée par la douche pour rentrer dans la maison. C’est ainsi qu’ils ont cassé les vitres des fenêtres pour mettre de l'essence dans les fauteuils ensuite mettre le feu.

Et moi comme j’ai vu la mort venir, j’ai demandé à ma maman et aux enfants de sortir dehors. Nous sommes venus jusqu'au niveau du couloir, arrivé là-bas il y avait des jeunes partout. Quand nous avons essayé de sortir, ils ont fermé la porte. Ma maman a poussé la porte parce que nous étions à l’intérieur. Ceux qui ont pu s'en fuir, sont sortis. Mais ma maman et moi sommes restés à la porte. On nous bastonnait tous, mais maman a forcé la situation et elle est sortie. On l'avait frappé, ses pieds étaient enflés. C'est ma jumelle qui était avec les enfants dans la chambre. Ils sont allés vers la douche pour observer les gens qui étaient dehors.

Elle a supplié de les aider. Mais elle a compris que c’était presque trop tard. Elle a dit à ma maman qu’elles se reverront à l'au-delà, parce qu'elle a vu la que mort est déjà là. Mais on a forcé. J'ai poussé la porte ma jumelle est sortie. Quand elle est sortie, les enfants étaient déjà calcinés. Je leur ai dit de me laisser sortir les corps, ils n'ont pas accepté. C'est comme ça que les enfants sont restés dedans », a témoigné cette dame qui a perdu ses 4 enfants dans les violences du 5 février 2018 à Kalinko dans la préfecture de Dinguiraye.

Faut-il signaler que l'un des cerveaux présumés de ces violences a été arrêté de côté de N'zérékoré ces derniers jours.

Le ministre Gassama Diaby qui s’est rendu ce jeudi 22 février 2018 à Kalinko, a demandé aux citoyens du District de Diankourou et ceux de la Sous-préfecture de Kalinko de former chacun une délégation composée au moins de 10 membres pour se rendre à Conakry le plus vite que possible pour des discussions de sortie de crise.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com