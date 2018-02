Guinée-Mali : Vers la réalisation d’un important projet d'interconnexion électrique…

CONAKRY- Afin de contribuer au renforcement des échanges électriques entre les pays de la sous-région Ouest-Africaine, les gouvernements de la Guinée et du Mali, se sont engagés à la construction d’une ligne électrique double de 225 KV d’une longueur d’environ 714 km. Cette interconnexion permettra de transformer le potentiel hydro-électrique de la Guinée en un pays producteur d’énergie au bénéfice des populations de la CEDEAO, a constaté Africaguinée.com.

Ce projet, est une ligne qui va quitter le poste de N’Zérekoré en Guinée pour desservir toutes les villes de la partie Est de la Guinée pour passer sur le site du n projet Hydro-électrique de Foumi pour la ville de Siguiri afin de rattraper la ligne du Mali à Sanakoroba. Selon Mamady Kakoro , coordinateur du projet d’interconnexion, l’objectif global au niveau de ce projet est de permettre des échanges d’énergie entre la Guinée et le Mali afin d’améliorer l’accès des populations à une énergie relativement abordable.

‘’ L’hydro-électricité coûte moins chère que les centrales classiques thermiques. Cette activité va porter sur la construction d’une ligne de 714 km dont 588 km en Guinée entre les deux postes de Sanakoroba et de N’Zérekoré en Guinée. Il permettra d’implanter des postes de distribution au niveau des grandes villes mais permettra aussi de faire une électrification rurale de toutes les localités traversées. Il est identifié dans l’étude 121 localités en Guinée et 80 au Mali’’ a indiqué Mamady Kakoro.

Pour un coût global de 420 millions de dollars (3 750milliards de fg) il est indiqué que le délai d’exécution de ce projet est de quatre années sur contribution majeure des bailleurs de Fond dont la BAD ; l’union Européenne. Le plan de financement qui a été adopté pour le projet est multi-bailleurs avec le fond FAD constitué essentiellement des fonds de la BAD et de la contribution de l’Union Européenne. Du côté Malien, il y aura la BOAD (Banque Ouest-Africaine de Développement) et la Banque Islamique de Développement.

Le chef de Coopération et premier conseiller de l’Union Européenne, Gerald Hatler, dans un langage franc s’est engagé à accompagner ces deux pays pour atteindre leur objectifs de desservir leurs différentes nation en courant électrique avec des coûts abordables.

Pour le représentant de la Banque Africaine de Développement, Bassolé Léandre, il n’est un secret pour personne que la disponibilité du courant électrique de qualité et de moindre coût est un important facteur du développement et de la création d’activités génératrices de revenu contribuant ainsi à la création de l’économie nationale et à la réduction de la pauvreté. L’électricité constitue la matière essentielle sans laquelle il n’y a pas l’atteinte d’un développement durable.

En conclusion, le Secrétaire Général du Ministère de l’Hydraulique et de l’Energie, a indiqué que ce projet a une importance sociale et économique. Il va partir depuis N’Zérekoré en passant par Beyla, Kérouané, Kankan, Kouroussa, Siguiri pour aller au Mali. Cette ligne viendra rencontrer celle qui partira de Souapiti pour se connecter sur le réseau principal de la Guinée.

‘’ Vous comprendrez que c’est un projet majeur qui nous permettra d’être reliés avec les principaux consommateurs qui sont au Mali, la Côte d’Ivoire, le Sierra-Leone et le Liberia. Une fois que cette ligne sera connectée, depuis Manéah jusqu’à Foumi, toute la ligne sera alimentée. Et le courant de Souapiti partira dans tous les foyers, toutes les cases et les maisons’’ s’est réjoui Sékou Sanfina Diakité.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 311 113