Alpha Condé, la veuve de Sékou Touré et le cadeau de véhicule : Mohamed Touré se lâche…

CONAKRY-Le Président de la République, Alpha Condé a-t-il offert un véhicule à la veuve du père de l’Indépendance de la Guinée, Ahmed Sékou Touré ? « Oui ». Alors que la polémique enfle sur ce cadeau du Chef de l’Etat en faveur de Hadja André Touré, Mohamed Touré, l’un des héritiers du premier président guinéen brise le silence.

Dans un entretien qu’il nous a accordé ce jeudi 22 février 2018, le secrétaire général du PDG-RDA, observe que la résidence personnelle laissée par son père Ahmed Sékou Touré est séquestrée par l’Etat guinéen depuis 1984. Mohamed Touré qui déplore le fait que l’Etat n’honore pas ses obligations envers sa maman qui a le statut d’ancienne première dame, estime qu’il faudrait d’abord rendre les biens de la famille avant de polémiquer sur des cadeaux de véhicule.

C’est un sujet qui dans certaines circonstances ne m’intéresserait pas. Parce qu’il est normal que le Président de la République veuille faire un cadeau à l’épouse de l’homme qui a dirigé l’équipe qui a fait de notre pays une République indépendante et qui a fait de notre nation, une nation unie, forte, et qui a par son action politique libéré ou contribué grandement à la libération du reste du continent africain. Ce n’est pas un problème majeur que le président Alpha Condé pense à lui faire un cadeau.

Mais la présentation et l’esprit qu’on veut donner à ce jeu médiatique de communication est faux. Puisqu’à plusieurs égards, quand on regarde, en fonction du contexte politique spécifique que nous traversons aujourd’hui, on a l’impression que Hadja André Touré vit d’aumône. Et que c’est dans ce contexte aumônier que le Chef de l’Etat lui a grassement donné un véhicule. Loin s’en faut.

D’abord, premièrement la République est en défaut par rapport à Hadja André. Elle est en défaut parce que la loi constitutionnelle qui n’a pas encore changé, affère aux épouses et ayant-droits mineurs des anciens chefs d’Etat guinéens de certains privilèges et avantages. Hadja André a droit à deux véhicules (…) Ce sont des droits stipulés par la Loi. Mais ce qui n’est pas le cas.

Deuxièmement, l’Etat guinéen se trouve devoir à Hadja André Touré et conséquemment à sa famille. Je suis au regret de le dire. Nous faisons beaucoup de violences par décence parce que nous pensons qu’il y a des conditions qui peuvent être discutées plus ouvertement pour avoir des solutions raisonnables. Mais l’Etat doit à Hadja André. La résidence personnelle de son époux est séquestrée par l’Etat guinéen depuis 1984. Ce n’est parce qu’elle n’a pas réclamé. Cette résidence est séquestrée, mais elle est aussi utilisée sans contrepartie, sans même une reconnaissance du droit de propriété.

Alors, qu’on présente une voiture comme un acte de magnanimité de la part du Président de la République alors que cette même république bafoue les droits les plus élémentaires de la personne à qui on prétend faire ce grand cadeau, il y a une contradiction majeure que nous n’arrivons pas à capter. De grâce, qu’on rende à cette femme ses droits entièrement. Par la suite, ça ne nous générait pas d’avoir un cadeau de la part du Président de la République.

