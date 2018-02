PSG : Paul Pogba très courtisé et son avenir est toujours flou !

L'international français Pogba intéresserait fortement le Paris Saint-Germain, mais également Manchester City et Bayern Munich !

Le média Le 10sport a récemment évoqué l'avenir flou du milieu de terrain français Paul #Pogba. Le joueur possède une place importante au sein du #Manchester United et la piste Real Madrid ne serait pas d'actualité. De plus, l'entraîneur portugais, José Mourinho souhaite garder Pogba très longtemps et le procurateur de la pépite aurait de mauvaises relations avec la direction madrilène, ce qui rend l'opération impossible à ce jour. Mais les fans du footballeur se posent de nombreuses questions sur le futur du jeune talent ! Le Français va-t-il à nouveau s'épanouir ? Dans quel club ?

D'après les dernières informations de la presse française, le footballeur Paul Pogba intéresserait fortement le Paris Saint-Germain pour faire grandir son projet.

Mais est-ce que le meneur de jeu devrait plutôt choisir une écurie espagnole renommée pour la croissance de sa carrière ? Le Bayern Munich et le Manchester City aimeraient également engager le jeune talent et ils enchaînent de bonnes performances au sein de leurs championnats respectifs. Cependant, les supporters des Red Devils pensent que le Français devrait rester pour qu'il puisse devenir plus puissant.

Le PSG s'intéresse au milieu de terrain français

Paul Pogba a été formé par Manchester United avant de rejoindre la Juventus de Turin. La Vieille Dame a beaucoup donné au footballeur et il enchaînait les bonnes performances en Serie A. Après plusieurs années positives, les Mancuniens ont engagé à nouveau la pépite et le joueur était très content de refaire partie de l'écurie anglaise.

Cependant, comme les médias italiens le révèlent, la Juve manque énormément au meneur de jeu et les supporters turinois souhaiteraient le revoir sous le maillot blanc et noir.

Le PSG peut avoir la chance de le recruter à la fin de cette année footballistique et le président parisien Nasser Al-Khelaifi a promis aux supporters, qu'une bonne période des transferts sera effectuée et Antero Henrique pourrait entrer en contact avec le procurateur de Paul Pogba dans les mois qui suivent. De plus, l'international français apprécie énormément le Paris Saint-Germain et son projet qui est de remporter la Ligue des Champions.

Unai Emery risque de quitter la capitale française à la fin de la saison, et c'est Antonio Conte qui peut prendre sa place selon Skysport, ce qui pourrait convaincre rapidement Pogba qui a connu le manager italien à l'époque de la Juventus de Turin ! Les deux hommes ont gardé un très bon contact ! #PSG

Blastingnews