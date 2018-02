Labé : comment la vidéo sextape d’une jeune fille s’est retrouvée sur Facebook…

LABE- Comment la vidéo sextape d’une fille de Labé s’est-elle retrouvée sur Facebook ? Alors que certains observateurs pointaient du doigt le copain de la fille qui vit en occident, une source proche de la victime nous a expliqué ce qi s’est réellement passé.

La vidéo sextape a été tournée à Labé il y a un peu plus d’une semaine. Entre le 10 et le 13 février 2018. Comme beaucoup de filles le font actuellement, mademoiselle X voulait « séduire » davantage son homme qui vit à l’étranger. Après avoir réalisé la vidéo, elle l’a gardé dans son téléphone. Souvent sollicitée pour transférer des images et autres clips à partir de son téléphone, mademoiselle X a laissé son téléphone trainer dans les mains de plusieurs personnes. Ce qui a été l’élément déclencheur du partage de la vidéo sur les réseaux sociaux.

A en croire à une source proche de la victime, mademoiselle X ne sait point combien de personnes ont eu accès à son téléphone.

« La fille n’a jamais nié avoir fait cette vidéo pour son copain. Mais contrairement à ce que certains racontent ici, ce n’est pas ce dernier qui l’a partagée. La fille avait des clips dans son téléphone, et certains de ses amis lui demandaient souvent de leur passer son téléphone. Avec Xender, ils ont dû tout cocher et c’est comme ça que la vidéo s’est retrouvée dans les mains de beaucoup de personnes, et elle a finalement été partagée sur Facebook », nous a révélé une source proche de mademoiselle X.

L’information selon laquelle la fille avait tenté de se suicider est également fausse.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 620 93 45 45