ELECTRICITE DE GUINEE

Administration Générale

REPUBLIQUE DE GUINEE

AVIS D’APPEL D’OFFRES

Ministere de l’energie et de l’hydraulique

ELECTRICITE DE GUINEE

DIRECTION DES ACHATS, DES APPROVISIONNEMENTS ET DE LA LOGISTIQUE

Acquisition de Groupes Diesels Mobiles.

Financement : EDG

I- L’Administration Générale EDG, Conformément à sa politique pour l’amélioration de la déserte, EDG lance un Appel d’Offres pour la fourniture de Groupes Diesels Mobiles.

II- La direction des achats, des approvisionnements et de la logistique invite, par le présent avis d’Appel d’Offres, les soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la pour la fourniture de Groupes Diésels Mobiles.

III - La passation du Marché sera conduite par Appel d‘Offres International (AOI) tel que défini dans les Directives de l’EDG en matière de passation des marchés et ouvert à tous les soumissionnaires éligibles.

IV- Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner le Dossier d’Appel d’Offres dans les bureaux du Directeur à l'adresse indiquée ci- après : La Direction des Achats, des Approvisionnements et de la Logistique, Secrétariat du Directeur, Immeuble EDG / Cité Chemin de Fer, 1ème étage ; bureau N°13, Conakry, Boite postale : 1463, République de Guinée, Email :gérard.troussicot@veolia.com / mado.edg@gmail.com Numéro de téléphone : (00224) 623 56 01 49, entre 8h et 16 h du lundi au jeudi et entre 8h et 13 heures le vendredi.

Les exigences en matière de qualifications sont :

ü Avoir réalisé en tant qu’entreprise principale, filiale ou EDG agréée au moins deux (2) marchés de fournitures similaires en nature et en quantité durant les cinq (5) dernières années ; A cet effet joindre à son offre la liste des marchés exécutés et copie de toute preuve (attestation ou PV de réception) montrant qu’il a exécuté lesdits marchés

ü Avoir un chiffre d’affaires annuel moyen certifié par un auditeur agréé sur les trois (3) dernières années au moins égal à trois fois le montant du marché ;

ü Une attestation certifiant que le soumissionnaire a été dûment autorisé par le Fabricant à livrer dans le pays de l’Acheteur, en exécution du marché, les fournitures dont il n’est pas fabricant ;

ü Fournir les catalogues originaux des Equipements proposés ;

ü Disposer d’attestations certifiant qu’il est en règle avec la réglementation fiscale nationale (quitus fiscal à jour) pour les soumissionnaires établis en Guinée.

V-Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d’Appel d’offres complet à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Achats, Approvisionnement et Logistique, 1er étage, Immeuble EDG, Cité Chemin de Fer/ Kaloum, à compter du 19 février 2018 contre un paiement non remboursable de 2 000 000GNF (Deux Million de francs guinéens). Dans le compte bancaire ci- dessous :

FBNBank N° de compte : 301203000000968

VI-Toutes les offres doivent être déposées à l'adresse indiquée ci- après: La Direction des Achats, des Approvisionnements et de la Logistique, Secrétariat du Directeur, Immeuble EDG / Cité chemin de fer, 1ème étage ; bureau N°13, Conakry, Boite postale : 1463, République de Guinée, Email : gérard.troussicot@veolia.com / mado.edg@gmail.com. Numéro de téléphone : (00224) 623 56 01 49 et être accompagnées d’une garantie d’offres d’un montant égal à 2% du montant de son offre.

VII- Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 29/03/2018 à 11h00dans la salle réunion au 6e étage de l’Administration Générale de EDG. Merci de trouver ci-dessous le lien PDF de l'appel d'offres.

Conakry, le 19 février 2018

Abdenbi ATTOU

Administrateur Général de EDG