Programme de fourniture du courant à Conakry : important communiqué d’EDG

L’Electricité de Guinée (EDG) informe son aimable clientèle que compte tenu du niveau des eaux de plus en plus bas des barrages pendant cette période d’étiage et l’indisponibilité d’une centrale thermique, EDG se voit obligé de procéder à quelques délestages. Ainsi, durant la journée du lundi 19 février 2018, Les départs suivant seront coupés

ü De 8heure à 18heures : Grande Mosquée B, Céramique, Centre Pilote, Kobaya, Kiroty, Sangoyah, Kissosso, CBK, ENTA, Lansanayah, Université, Forécariah.

ü De 18heure à 00heures : ENAM B, Aviation B, Minière, Nongo, Simbayah, Topaz, Hafia, Kipé, Université, Moulin d’Afrique, ENS, G I Ciment, CIMAF, Wondy, Dalaba, Pita et Labé.

ü De 00heure à 08heures : Lanséboundyi B, Centre pilote, Tannerie, Kiroty, Koloma, Commandanyah, Centre émetteur 2.

Ce programme susceptible de flexibilité, tiendra compte de la disponibilité des équipements.

EDG remercie l’ensemble de ses clients pour la compréhension et les rassure qu’elle ne ménagera aucun effort pour limiter autant que possible les désagréments liés aux perturbations de la fourniture de l’électricité.

Conakry, le 19 février 2018

Le Département Communication & Marketing