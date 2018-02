Payez vos factures d’électricité (EDG) via MTN Mobile Money

Dans le cadre du développement de l’écosystème de paiement Mobile, MTN a signé un contrat avec la société E-Cash retenue par EDG pour la mise en place des solutions de paiements de factures d’électricité à distance en vue d’utiliser le service MTN Mobile Money comme moyen de paiement EDG.

Sans avoir à se déplacer, les abonnés de la société Electricité de Guinée (EDG) peuvent désormais régler leur facture d’électricité sur place à partir de leur compte MTN Mobile Money.

Ce mode de paiement va permettre de désengorger les agences EDG qui sont prises d’assaut tous les jours par des clients obligés de faire la queue et qui attendent près d’une demi-journée pour payer leur facture arrivée à échéance, avec tous les désagréments que cela comporte.

Comment procéder ?

Instructions à suivre pour effectuer les paiements :

§ Tapez *440# et choisis la rubrique (4) paiement facture

§ Sélectionnez la touche 2 (Paiements de facture)

§ Saisissez votre numéro d’abonnement ensuite vous l’enregistrez.

§ Puis appuyez la touche 1 pour confirmer le paiement

Avec MTN Mobile Money, payez vos factures de façon simple et sécurisée et sans vous déplacer.

