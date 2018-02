Contrôle de la mairie de Dixinn : Bah Ousmane courtisé par Aboubacar Soumah…

CONAKRY-Dans la bataille pour le contrôle de la mairie de Dixinn, Aboubacar Soumah, qui dirige la liste du RPG arc-en-ciel arrivée en tête avec 14 sièges dans ladite commune commence déjà à chercher des alliés pour le second tour.

Le député transfuge de l’UFDG courtise l’UPR du ministre d’Etat Bah Ousmane qui a obtenu un siège dans cette commune où rien n’est encore gagné, selon les résultats publiés par la CENI. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête ce week-end pour parler d’alliance au second tour.

« Après les élections communales, tous ceux qui partagent les mêmes points de vue idéologiques se consultent pour voir comment ils peuvent tisser des alliances électorales pour le second tour. C’est pourquoi nous avons rendu visite à notre grand frère le ministre d’Etat Bah Ousmane », a confié à Africaguinee.com, Aboubacar Soumah.

Les résultats définitifs publiés par la commission électorale nationale indépendante (CENI) sont très serrés dans la commune de Dixinn. Le RPG Arc-en-ciel arrive en tête avec 14 sièges suivi de l’UFDG 13 sièges. L’UDG de Mamadou Sylla fort de ses 5 sièges est le faiseur de roi, suivi du RDP 2 sièges. L’UFC d’Aboubacar Sylla, le PS de Thierno Sadou Bayo, et l’UPR de Bah Ousmane sont crédités chacun de 1 siège. Dans ce résultat serré entre le RPG et l’UFDG, chaque voix compte et peut faire basculer les choses dans le contrôle de la mairie.

Alors que Bah Ousmane a déjà prévenu qu’il négociera les alliances au gré de ses intérêts Aboubacar Soumah reste tout de même optimiste et indique qu’ils vont continuer les pourparlers. « Nous allons continuer les pourparlers dans le cadre de la mise en place d’une large alliance électorale pour le second tour », indique le leader du PGDE (parti guinéen pour le développement et l’espoir).

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112