Cellou Dalein annonce : "on usera de la rue …"

CONAKRY-Le chef de file de l’opposition guinéenne annonce des manifestations pour exiger le rétablissement des "suffrages volés" à son parti lors des "élections communales". Cellou Dalein Diallo, appelle à la mobilisation de ses partisans.

« Je sais que vous vous posez des questions. Ne doutez pas. Restez mobilisés. Nous avons préparé des recours documentés aves des preuves irréfutables que nous avons déposés dans les tribunaux tout en sachant que ces juridictions pourraient être manipulées », a lancé l’opposant devant ses partisans, avant de sonner la fin du vol des suffrages des citoyens.

Il nous reste un recours, la rue…

« Il faut que le vol cesse, on ne peut pas continuer comme ça. Je le maintiens, restez mobilisés. Nous avons usé de tous les recours légaux, nous n’avons pas été entendus. Il nous reste un recours, c’est la rue on usera de la rue. Encore une fois restez mobilisés pour mettre fin à la fraude sinon notre combat n’aura pas de sens. Dans quelques jours ils vont finir de publier les résultats on va faire l’évaluation et vous allez (être) appelés à manifester pour exiger le respect des suffrages et de la vérité des urnes. Afin qu’on mette un terme à la fraude électorale dans notre pays. On gagne ils volent, on gagne ils trichent, il faut revoir le système », déclare le leader de l’UFDG.

On ne prendra pas les armes contre notre peuple

Et de préciser : « on ne fera pas ce que Alpha a dit. Il avait dit lorsqu’il était dans l’opposition que si on fraude les élections il faut prendre les armes, on ne va pas aller sur ce terrain. (…) On ne prendra les armes contre notre peuple. (…) Il y a eu les agressions rebelles on sait qui était derrière. Nous n’irons pas jusque-là mais nous utiliserons les moyens légaux » a précisé Cellou Dalein Diallo.

