La fille de Fatou Linsan témoigne: « avant de mourir ma maman m’a dit… »

CONAKRY- L’émotion était grande ce samedi 17 février 2018 dans la famille de Fatou Linsan Barry à Cosa, dans la commune de Ratoma. Sous le choc, la fille de la célèbre artiste témoigne avoir parlé avec sa mère jusqu’à son dernier souffle, a appris africaguinee.com.

Décédée ce vendredi à Conakry, Fatou Linsan souffrait depuis plusieurs mois d’un diabète. Elle laisse derrière elle, une unique fille qui est aussi artiste musicienne. Baby Linsan affirme être restée au chevet de sa mère jusqu’à son dernier souffle.

« J’ai parlé avec ma mère jusqu’à l’après-midi et elle m’a dit au revoir. C’est comme ça elle est partie me laisser. Je demande à tout le monde de prier pour le repos de ma mère », a confié brièvement Baby Linsan, sous le choc.

Selon ses proches, ces derniers temps, l’icône de la musique guinéenne était très affaiblie par la maladie. Le mari de Fatou Linsan a déclaré que sa femme avait toujours pris soins de sa famille malgré son métier d’artiste.

« Depuis qu’elle est décédée j’ai vu le monde qui est derrière elle. C’est à cause de son comportement, c’était une femme très battante et qui aimait la musique », a soutenu Djifin Kouyaté, artiste.

En larmes, l’une des danseuses de Fatou Linsan Barry se souvient que la défunte était une bonne personne qui l’a considéré comme sa propre fille.

« Beaucoup pensent qu’elle est ma mère. Quand elle avait fait l’accident l’année dernière au Sénégal, j’ai pris soins d’elle et on est rentré ensemble en Guinée. Et hier aussi je suis restée à côté d’elle jusqu’à sa mort. Ma mère Fatou Linsan m’avait appelé hier de venir la trouver à l’hôpital à Matoto. Je suis allée, arrivée elle m’a dit qu’elle voulait la bouillie. Je lui ai envoyé ça et elle a mangé. C’est un souvenir que je vais jamais oublier », témoigne Mariam Dramé en sanglot.

De nombreux artistes et le chef de file de l’opposition en compagnie d’une forte délégation de son parti ont rendu visite à la famille éplorée pour exprimer leur compassion. Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo a offert une enveloppe symbolique à la famille endeuillée.

Fatou Linsan qui a six albums a contribué à l’évolution de la musique pastorale guinéenne. Elle a été inhumée ce samedi au cimetière de Cosa.

