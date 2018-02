Départ de Jacob Zuma : Alpha Condé perd un allié…

CONAKRY-Poussé vers la sortie après son éviction à la tête de l’ANC (Africa National Congres) quelques jours plutôt, Jacob Zuma a quitté la présidence de la nation Sud-Africaine ce Mercredi 14 Février après neuf années de règne. Quelles conséquences ce départ « inopiné » de celui qui est considéré comme l’ami du président Alpha Condé peuvent-elles avoir sur la Guinée ?

L’on se rappelle qu’au plus fort de la ‘’mise au ban’’ de la Guinée lors du passage de la Fièvre Ebola, le président sud-africain avait été l’un des rares chefs d’Etat du continent à soutenir le pays dirigé par Alpha Condé. Jacob Zuma avait effectué une visite de ‘’solidarité’’ chez son homologue guinéen, elle avait d’ailleurs été une occasion pour eux de rappeler les liens historiques qui unissent leurs pays.

Au cours de cette entrevue, plusieurs projets avaient été approuvés dont l’assainissement de la capitale Conakry pour six millions de dollars ; l’électrification de la commune de Kaloum, le centre administratif et des affaires ; la mise en œuvre d’une coopération tripartite entre le Viêt-Nam, la Guinée et l’Afrique du Sud portant sur le développement agricole dans la préfecture de Kindia et de l’arrivée dans les prochaines années de la compagnie South-africain Airlines dans le ciel guinéen.

Le président Alpha Condé s’était réjoui de la visite de son hôte en "cette période difficile, pour montrer sa solidarité, sa sympathie à l’endroit du peuple guinéen.

Le président Condé pour l’occasion avait survolé les relations historiques entre son pays et la nation arc-en-ciel, laissant les soins à son hôte de décrire à l’époque les liens séculaires qui ont existé entre ces deux nations.

‘’ C’est en Guinée que les leaders de l’ANC ont reçu des soutiens particuliers pendant la lutte contre l’apartheid", a expliqué Jacob Zuma, faisant allusion à Nelson Mandela et à Miriam Makéba, dont la demeure est encore à Dalaba, en Moyenne Guinée. "L’un des éléments de ce soutien, poursuit le président Zuma, a été le bénéfice de passeports guinéens, qui ont permis aux leaders de l’ANC de voyager à travers le monde pour lutter contre l’apartheid. Pendant que nous étions dans la lutte, on ne pouvait pas utiliser les passeports sud-africains" avait-il rappelé.

Ce mercredi 14 février 2018, Alpha Condé a donc perdu un allié stratégique. Le successeur de Jacob Zuma à la tête de la Nation Arc-en-ciel, va t-il suivre les pas de son prédécesseur ? Attendons de voir…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13