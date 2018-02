A 29 ans, cette jeune femme tombe enceinte alors qu'elle n'a jamais fait l'amour

C'est l'histoire incroyable du jour ! Lauren, jeune Canadienne de 29 ans attend son premier enfant alors qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle.

Lauren est une jeune femme originaire du Manitoba, une région catholique du Canada connue pour être très conservatrice. A 29 ans, Lauren est encore vierge mais son ventre rond étonne de plus en plus son entourage. En effet, plus les mois passent et plus son baby bump grossit. Ne sachant pas comment interpréter cette prise de poids soudaine, les proches de la jeune femme ne cessent de s'interroger. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Lauren est enceinte de son premier enfant alors qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle. Celle-ci expliquait récemment au magazine Vice qu'elle n'a jamais eu envie de faire l'amour mais qu'elle a toujours rêvé d'avoir un enfant. Enceinte d'environ quatre mois, le bébé de Lauren verra le jour au mois de juin.

"J’ai passé une année entière sur une liste d'attente, pensant que ça ne se produirait jamais. Puis après un rendez-vous de cinq minutes avec un expert en fertilité, tout a changé", explique-t-elle. Lauren y croit dur comme fer et se rend rapidement vers une clinique pour avoir recours à une fécondation in vitro. Toutefois, la procédure d'une FIV diffère quand la patiente est vierge car aucun prélèvement vaginal n’est possible. Les médecins doivent donc effectuer une opération au niveau de l’abdomen pour prélever les ovules. L'insémination devra par contre se faire obligatoirement par le vagin.

Si Lauren a pu préserver sa chasteté grâce à la FIV, il semble important de rappeler que cette méthode ne lui permet pas de garder son hymen intact, sans parler de l'accouchement par voie basse !

Une pratique plus récurrente qu'on ne le croit

De nos jours, de nombreuses femmes se sentent prêtes à avoir un bébé sans pour autant être en couple. D'ailleurs, la plupart d'entre elles ne veulent plus attendre de rencontrer l'homme de leur vie pour connaître ce bonheur. En 2013, 200 femmes vierges ont eu recours à une FIV, dont 31% pour des raisons religieuses liées à la chasteté. Au Royaume-Uni, au moins 25 femmes ont accouché au cours des cinq dernières années bien qu'elles n'aient jamais eu de rapports sexuels. Selon un reportage publié dans le journal britannique The Mail on Sunday, quatre cliniques spécialisées dans les FIV déclarent avoir aidé des femmes vierges à devenir mères.

"Le nombre de femmes célibataires a doublé au cours de la dernière décennie et aujourd'hui les femmes célibataires constituent au moins 10% de mes patients", a expliqué Maha Ragunath, directrice de Care Fertility, une clinique anglaise qui pratique la FIV. Au cours des dernières trois années, Maha Ragunath a traité trois femmes célibataires et chastes qui ont toutes réussi à devenir maman. "Elles sont vraiment contentes d'aller de l'avant toutes seules, et elles ne s'inquiètent pas des conséquences que cela pourrait poser pour l'enfant", explique-t-elle. Faire un bébé toute seule serait donc de plus en plus récurrent dans notre société et on approuve complètement l'idée.

Aufeminin.com