Une compagnie russe retenue pour fabriquer des wagons destinés au projet de RUSAL en Guinée

Moscou, le 15 Février 2018 - La Société Unie RUSAL (code commercial à la Bourse des valeurs de Hong Kong 486, sur l’Euronext RUSAL/RUAL, à la Bourse monétaire interbancaire de Moscou), l’un des plus grands producteurs d’aluminium au monde, annonce le début de la livraison des wagons-trémies dans le cadre de la réalisation de la première étape du projet bauxitique Dian-Dian en Guinée. Suite aux résultats d’un appel d’offres international lancé par RUSAL, l’entreprise russe la Société de Production et de Recherche Appliquée “United Wagon Company” a été proclamée vainqueur.

Il s’agit d’un total de 114 wagons-trémies qui seront exploités pour transporter la bauxite extraite par RUSAL sur le plus grand gisement au monde Dian-Dian dans la région de Boké. La conception de ces wagons-trémies a été faite par le « Centre panrusse de recherche scientifique dans le domaine de la technologie du transport » (une branche de la Société de Production et de Recherche Appliquée “United Wagon Company”). Les options des wagons sont conformes aux standards du réseau ferroviaire américain AAR, y compris les dimensions de gabaries, les bogies et l’équipement de couplage et de freinage automatique. Les wagons seront fabriqués pour résister aux conditions d'usure abrasive et corrosive accrue, en tenant compte du climat tropical de ce pays africains. Ces wagons-trémies seront produits par l’usine TikhvinSpetsMash (encore une branche de la Société de Production et de Recherche Appliquée “United Wagon Company”).

« Le développement du projet Dian-Dian évolue conformément au chronogramme établi. La mise en place de notre propre parc de wagons-trémies va assurer la stabilité du transport de la bauxite à partir de la mine jusqu'au port de transbordement. La collaboration avec une compagnie russe dans le cadre de la réalisation de notre projet international Dian-Dian est un exemple concret de nos capacités concurrentielles et de la pertinence de nos compétences aussi bien dans le domaine minier que celui de l'industrie mécanique », - a souligné le Directeur des affaires d’alumine de la Société Unie RUSAL, Yakov ITSKOV.

Le wagon-trémie destiné au transport de la bauxite a une capacité de charge maximale de 101,5 t. et le volume de chargement de 54 м3. L’avantage majeure du wagon-trémie qui le distingue fondamentalement des analogues sur le marché, réside dans son équipement avec un système unique de déchargement à grande vitesse dans l'espace inter-rails du type «compartiment à bombes» (2 écoutilles de chaque côté du wagon avec une longueur totale de 5,5 m). Le train de roulement du wagon-trémie avec une charge axiale de 32,5 tonnes est conçu pour un chemin de fer d’une largeur de 1435 mm.

Маxim KOUZEMTCHENKO, Directeur général adjoint chargé du développement des affaires la Société de Production et de Recherche Appliquée “United Wagon Company”, a noté : «Pour obtenir ce marché en Guinée des industriels de la Russie, de l’Amérique du Nord, de la Chine, de l’Afrique du Sud et de l’Ukraine ont concourut. Dans cette concurrence de haut niveau nous avons proposé la meilleure offre et nous avons gagné. Je suis certain, que nos compétences productives et technologiques de renommé international permettront à “United Wagon Company” de renforcer dans le futur sa présence sur le marché global de fabrication de wagons».

RUSAL opère en République de Guinée depuis 2001. Elle est l’un des plus grands investisseurs étrangers dans ce pays. En Guinée, RUSAL possède la Compagnie des Bauxites de Kindia (CBK), ainsi que l’usine de bauxite et d’alumine Friguia. De plus, RUSAL continue la mise en œuvre d’un projet visant à développer le plus grand gisement mondial de bauxite de Dian-Dian dans la région de Boké.

Informations sur la société

